"فيا" تؤكّد تكثيف فحوصات الأجنحة الخلفيّة بعد تصفيات قطر

تواصلت ريد بُل مع "فيا" في ما يتعلّق بتصميم الجناح الخلفي لسيارة مرسيدس خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة ساو باولو الكبرى بعد أن أشار كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل إلى سرعة لويس هاميلتون "الخارقة" في إنترلاغوس.

وقال هورنر أمسٍ الجمعة في قطر أنّ ريد بُل متحضّرة للاحتجاج على مرسيدس كونها تُشكّك في قانونيّة تصميمها، مُشيرًا إلى وجود علامات على السطح الرئيسيّ لجناح سيارة مرسيدس الرئيسي.

وقال هورنر لقناة "سكاي سبورتس اف1" قبيل التصفيات في قطر أنّه "مسرورٌ" لأنّ "فيا" أطلقت "عمليّة اكتشاف حقائق" وأنّها ستعتمد اختبارات جديدة بعد التصفيات.

وأكّدت "فيا" لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بعد التجارب التأهيليّة في لوسيل أنّها ستعتمد اختبارات إضافيّة للأجنحة الخلفيّة بدءًا من ليلة السبت، وذلك للمساعدة على جمع معلومات تقنيّة جديدة.

وتُمثّل هذه الخطوة التطوّر الأحدث في جدل الأجنحة الخلفيّة بين مرسيدس وريد بُل مع اقتراب موسم 2021 الحامي من نهايته.

وقال توتو وولف مدير فريق مرسيدس يوم الجمعة أنّه غير قلقٍ إزاء التشكيك في قانونيّة تصميم فريقه، بينما لم يفهم أندرو شوفلين مدير الهندسة على المسار مزاعم ريد بُل بشأن العلامات.

وزعم هورنر أنّ اختبارات "فيا" ستشهد إضافة حملٍ على الجناح الخلفي، ويُقدّر بأنّه سيكون في فلك 70 إلى 80 كلغ.

وقال في هذا الصدد: "سيتمّ رفع الحمل على مراحل، كي تكون قادرًا على قياس الانحناء والمرونة".

وأضاف: "من الرائع أنّ فيا تحرّكت بشكلٍ استباقي، يقومون بالنظر في ذلك. مخاوفنا ليست هنا على هذه الحلبة التي لا تطغى فيها السرعة القصوى، بل حول جولتَي السعوديّة وأبوظبي".

وأكمل: "نحن سعداء لأنّهم يأخذون المسألة على محمل الجد".

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول الاختبارات الإضافيّة اليوم السبت في قطر، قال وولف: "أعتقد بأنّهم سيقومون بتجربة اختبار حمل جديد، كذلك من أجل العام المقبل من أجل ضمان تفقّد مدى مرونة وانحناء الجناح".

وأكمل: "أعتقد بأنّ ذلك ليس ضمن القوانين وليس توجيهًا تقنيًا، بل تجربة. سيكون من المثير للاهتمام رؤية النتائج، لأنّني أعتقد بأنّنا على ما يرام".