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"فيا" تؤكد تجميد محركات الفورمولا 1 في 2028 وفرض قيود على الاختبارات قبل عودة محركات في8

سيتم تجميد تطوير وحدات الطاقة الحالية في الفورمولا 1 اعتبارًا من الجولة الـ13 من موسم 2028، كما فرضت فيا قيودًا على العمل باستخدام أجهزة قياس أداء المحركات الخاصة بوحدات الطاقة لعام 2030، لمنع تداخل المشروعين.

رونالد فوردينغ

منشور: 27-11-2026

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أرفيد ليندبلاد، ريسينغ بولز وكيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: جيم واتسون

كشف نيكولاس تومبازيس، مدير فئة المقعد الأحادي في الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، في مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أن مصنّعي الفورمولا 1 لن يُسمح لهم بمواصلة العمل على الجيل الحالي من وحدات الطاقة اعتبارًا من منتصف موسم 2028.

ويهدف هذا الإجراء إلى تجنيب المصنّعين الاضطرار إلى العمل على مشروعين في الوقت نفسه، فضلًا عن منع بعضهم من تحقيق أفضلية غير مرغوبة. وللأسباب ذاتها، سيظل العمل على محركات في8 المرتقبة محظورًا إلى حد كبير حتى تلك المرحلة.

وعمليًا، يعني ذلك تجميد تطوير وحدات الطاقة الهجينة الحالية المزودة بمحركات في6 اعتبارًا من الجولة الـ13 من موسم 2028. ومنذ تلك اللحظة، لن يُسمح إلا بإدخال تحديثات تتعلق بالموثوقية، دون إجراء أي تحسينات إضافية على الأداء.

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وقبل الوصول إلى تلك المرحلة، ستُفرض قيود على تطوير محرك في8 المزود بشاحن توربيني بسعة 2.1 لتر، والمقرر اعتماده في عام 2030. وحتى 1 أكتوبر 2027، لن يُسمح لمصنّعي الفورمولا 1 بإجراء اختبارات على أجهزة قياس أداء المحركات باستخدام أسطوانة واحدة، في حين سيظل إجراء الاختبارات على وحدة الطاقة الكاملة، أي محرك في8 بأكمله، محظورًا حتى 1 يوليو 2028.

ولا تنطبق هذه القيود على الشركات المصنّعة الجديدة، ما يعني أن جنرال موتورز ستتمكن من إجراء أعمال المحاكاة الخاصة بوحدة الطاقة التي ستزود بها كاديلاك في وقت أبكر.

ويتزامن موعد 1 يوليو 2028 تقريبًا مع الجولة الـ13 من ذلك الموسم، وبالتالي مع موعد تجميد تطوير وحدات الطاقة الحالية. وبهذه الطريقة، تسعى فيا إلى منع المصنّعين من الاضطرار إلى العمل على مشروعين بالتوازي، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وخروج سباق التطوير عن السيطرة.

نيكولاس تومبازيس، فيا

الصورة من قبل: Kym Illman / Getty Images

كما ترغب الهيئة الحاكمة في تجنب سيناريو يصل فيه أحد المصنّعين، مثل هوندا، إلى موعد التجميد وهو لا يزال متأخرًا بفارق كبير عن منافسيه. ويرتبط ذلك ارتباطًا وثيقًا بإعادة النظر في نظام فرص التطوير الإضافية لوحدات الطاقة "أديو"، وهي خطوة يُنظر إليها داخل أروقة البطولة على أنها ضرورية، رغم أن تومبازيس أكد أن قرارًا نهائيًا لم يُتخذ بعد في هذا الشأن.

وقال تومبازيس لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "ركزنا اهتمامنا على إطار العمل الخاص بوحدات الطاقة، وبصراحة، نحن متأخرون بعض الشيء فيما يتعلق بملف نظام فرص التطوير الإضافية".

وأضاف: "نحتاج إلى النظر في هذا الموضوع برمته في ضوء أهدافنا وما ناقشناه مع مصنّعي وحدات الطاقة، وتحديدًا تجميد الجيل الحالي من المحركات اعتبارًا من نقطة زمنية معينة. وستكون تلك النقطة في منتصف عام 2028. وما نريد تجنبه لأسباب تتعلق بالتكاليف هو اضطرارهم إلى إدارة برنامجين متوازيين".

وهناك سبب آخر وراء تجميد تطوير المحركات، إذ إن غياب هذه القيود كان سيسمح لأي مصنّع يمتلك وحدة طاقة شديدة التنافسية في ظل القوانين الحالية بتحويل تركيزه إلى مشروع 2030 في وقت أبكر من منافس يعاني من التأخر ويحتاج إلى بذل أقصى ما لديه لجعل محركه الحالي أكثر قدرة على المنافسة.

وأوضح تومبازيس: "ما نريد تجنبه أيضًا هو حصول بعض مصنّعي وحدات الطاقة الحاليين على أفضلية كبيرة إذا كانوا يتمتعون بتنافسية عالية في الوقت الراهن. إذ يمكنهم التوقف عن العمل على المحرك الحالي في وقت أبكر، بينما سيجد الآخرون الذين يحاولون اللحاق بهم أنفسهم في وضع غير مواتٍ".

وتابع: "لذلك، لدينا هذا الموضوع الذي يتعين علينا معالجته، وكل ذلك يرتبط بنقاش نظام فرص التطوير الإضافية. ولهذا السبب، نحتاج إلى التوقف والتفكير مليًا فيما ينبغي لنا فعله".

وقد جرى تأكيد تجميد المحركات والاتفاق عليه مع جميع الأطراف المعنية، لكن الخطوة التالية تتمثل في تحديد التعديلات الخاصة بنظام فرص التطوير الإضافية، وضمان ألا يجد أي مصنّع نفسه متأخرًا بفارق هائل بحلول منتصف عام 2028، بحيث يصبح من المستحيل تعويض ذلك الفارق بعد دخول التجميد حيز التنفيذ.

واختتم تومبازيس قائلًا: "من الواضح أننا بحاجة إلى إتاحة الفرصة لتحقيق أكبر قدر ممكن من التقارب في الأداء قبل ذلك الموعد. لا نريد أن يصل أحدهم إلى مرحلة التجميد وهو متأخر بفارق كبير. لدينا هذه الملفات التي يتعين علينا معالجتها، وهي مرتبطة بنظام فرص التطوير الإضافية، وهناك بعض المسائل الدقيقة التي نحتاج إلى تقييمها قبل المضي قدمًا".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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