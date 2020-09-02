فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
1 يوم
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة توسكاني الكبرى
11 سبتمبر
الحدث التالي خلال
8 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
22 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
36 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
50 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
58 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
99 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"فيا" تؤكد العمل على إعادة النظر في نظام رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس"

المشاركات
التعليقات
"فيا" تؤكد العمل على إعادة النظر في نظام رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس"

يعمل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" حالياً على مراجعة شاملة لنظام منح نقاط رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس"، لتفادي الإضرار بالسائقين خلال فترة جائحة فيروس كورونا.

اعتمدت "فيا" نظام النقاط لمنح السائقين رخصة القيادة الخاصة اللازمة للمشاركة في سباقات الفورمولا واحد، في 2016، وذلك كجزء من إعادة هيكلة بطولات سباقات المقعد الأحادي للناشئين.

ويتوجب على السائقين الراغبين بالمشاركة في الفئة الملكة، جمع 40 نقطة على مدار ثلاثة مواسم في بطولات أخرى، وذلك ما يشجعهم على ارتقاء سلم بطولات الناشئين للحصول على الخبرة الكافية أثناء جمع تلك النقاط.

وتم تقصير جميع مواسم السباقات هذا الموسم كنتيجة للأزمة العالمية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا في 2020. ما يعني بدوره تناقص فرص السائقين بجمع نقاط الرخصة الخاصة.

وأكدت "فيا" أنها تعمل الآن على مراجعة شاملة لكيفية تسجيل تلك النقاط، وذلك "لضمان نظام وطريق يوفر للسائقين الناشئين فرصة المنافسة للوصول إلى أعلى درجات سباقات المقعد الأحادي، بشكل عادل ومناسب".

وستعمل مجموعة خاصة على هذه الخطة، عن طريق دراسة كامل جوانب المسألة وتأثير الجائحة الحالية على فرص السائقين في جمع النقاط.

وكشف ستيفانو دومينيكالي رئيس لجنة بطولات المقعد الأحادي لدى "فيا"، أن "التأثير العميق" لجائحة كورونا على عالم سباقات السيارات برمته كان الدافع وراء مثل هذه الخطوة.

حيث قال: "العديد من سلاسل السباقات تعاني من صعوبات مادية، بينما يخشى المشاركون من غياب المشاركة في المنافسة بسبب الغموض الحالي".

واختتم: "’فيا’ استجابت لهذه المخاوف وتود طمأنة تلك السلاسل والبطولات والفرق والمشاركين، أنّ مجموعة العمل على رخصة القيادة الخاصة تعمل حالياً على حلول مناسبة للوضع الراهن".

اقرأ أيضاً:

أوكون: رينو بوسعها الآن المنافسة على المركز الثالث في الفورمولا واحد

المقال السابق

أوكون: رينو بوسعها الآن المنافسة على المركز الثالث في الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

"فيا" تؤكد العمل على إعادة النظر في نظام رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"فيا" تؤكد العمل على إعادة النظر في نظام رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس"

فرق الموتو جي بي قلقة من إمكانيّة إنتاج "كاي تي ام" لمحرّك "خارق" لموسم 2021
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

فرق الموتو جي بي قلقة من إمكانيّة إنتاج "كاي تي ام" لمحرّك "خارق" لموسم 2021

وولف: مرسيدس لم تحصل على كل ما تريده من اتفاقية كونكورد الجديدة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: مرسيدس لم تحصل على كل ما تريده من اتفاقية كونكورد الجديدة

فيراري تطالب مشجعيها "بالصبر" على عملية التعافي التي قد تستغرق سنوات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تطالب مشجعيها "بالصبر" على عملية التعافي التي قد تستغرق سنوات

فيراري تشرح دراما ضعف ضغط هواء محرّك لوكلير في سبا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تشرح دراما ضعف ضغط هواء محرّك لوكلير في سبا

ريكاردو: "اكتشاف" إعدادات جديدة لسيارة رينو عامل أساسي وراء تحسن الأداء
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو: "اكتشاف" إعدادات جديدة لسيارة رينو عامل أساسي وراء تحسن الأداء

تحليل: كيف ساعدت ريد بُل فيرشتابن على تحقيق فوزه المثير في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: كيف ساعدت ريد بُل فيرشتابن على تحقيق فوزه المثير في الفورمولا واحد

أوكون: رينو بوسعها الآن المنافسة على المركز الثالث في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أوكون: رينو بوسعها الآن المنافسة على المركز الثالث في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

"فيا" تؤكد العمل على إعادة النظر في نظام رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"فيا" تؤكد العمل على إعادة النظر في نظام رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس"

أوكون: رينو بوسعها الآن المنافسة على المركز الثالث في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أوكون: رينو بوسعها الآن المنافسة على المركز الثالث في الفورمولا واحد

وولف: مرسيدس لم تحصل على كل ما تريده من اتفاقية كونكورد الجديدة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: مرسيدس لم تحصل على كل ما تريده من اتفاقية كونكورد الجديدة

ريد بُل لا تفكر بإعادة غاسلي إلى الفريق الرئيسي بالرغم من أدائه المتميز
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل لا تفكر بإعادة غاسلي إلى الفريق الرئيسي بالرغم من أدائه المتميز

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

"فيا" تؤكد العمل على إعادة النظر في نظام رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس"

36د
2
موتو جي بي

فرق الموتو جي بي قلقة من إمكانيّة إنتاج "كاي تي ام" لمحرّك "خارق" لموسم 2021

3
فورمولا 1

وولف: مرسيدس لم تحصل على كل ما تريده من اتفاقية كونكورد الجديدة

4
فورمولا 1

فيراري تطالب مشجعيها "بالصبر" على عملية التعافي التي قد تستغرق سنوات

5
فورمولا 1

فيراري تشرح دراما ضعف ضغط هواء محرّك لوكلير في سبا

أحدث الأخبار

"فيا" تؤكد العمل على إعادة النظر في نظام رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس"
فورمولا 1

"فيا" تؤكد العمل على إعادة النظر في نظام رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس"

أوكون: رينو بوسعها الآن المنافسة على المركز الثالث في الفورمولا واحد
فورمولا 1

أوكون: رينو بوسعها الآن المنافسة على المركز الثالث في الفورمولا واحد

وولف: مرسيدس لم تحصل على كل ما تريده من اتفاقية كونكورد الجديدة
فورمولا 1

وولف: مرسيدس لم تحصل على كل ما تريده من اتفاقية كونكورد الجديدة

ريد بُل لا تفكر بإعادة غاسلي إلى الفريق الرئيسي بالرغم من أدائه المتميز
فورمولا 1

ريد بُل لا تفكر بإعادة غاسلي إلى الفريق الرئيسي بالرغم من أدائه المتميز

فيراري تطالب مشجعيها "بالصبر" على عملية التعافي التي قد تستغرق سنوات
فورمولا 1

فيراري تطالب مشجعيها "بالصبر" على عملية التعافي التي قد تستغرق سنوات

أحدث ملفات الفيديو

أجمل الصور من جائزة بلجيكا الكبرى 02:52
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة بلجيكا الكبرى

إبداعات مقود سيارة فورمولا واحد التي مُنعت 06:00
فورمولا 1

إبداعات مقود سيارة فورمولا واحد التي مُنعت

عملي في 60 ثانية: مصوّر فورمولا واحد 01:00
فورمولا 1

عملي في 60 ثانية: مصوّر فورمولا واحد

عشرة من أهم اللحظات في تاريخ رياضة السيارات 07:39
فورمولا 1

عشرة من أهم اللحظات في تاريخ رياضة السيارات

جولة افتراضية مفاجئة في المرآب مع لويس هاميلتون 05:49
فورمولا 1

جولة افتراضية مفاجئة في المرآب مع لويس هاميلتون

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.