"فيا" تؤكد العمل على إعادة النظر في نظام رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس"

اعتمدت "فيا" نظام النقاط لمنح السائقين رخصة القيادة الخاصة اللازمة للمشاركة في سباقات الفورمولا واحد، في 2016، وذلك كجزء من إعادة هيكلة بطولات سباقات المقعد الأحادي للناشئين.

ويتوجب على السائقين الراغبين بالمشاركة في الفئة الملكة، جمع 40 نقطة على مدار ثلاثة مواسم في بطولات أخرى، وذلك ما يشجعهم على ارتقاء سلم بطولات الناشئين للحصول على الخبرة الكافية أثناء جمع تلك النقاط.

وتم تقصير جميع مواسم السباقات هذا الموسم كنتيجة للأزمة العالمية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا في 2020. ما يعني بدوره تناقص فرص السائقين بجمع نقاط الرخصة الخاصة.

وأكدت "فيا" أنها تعمل الآن على مراجعة شاملة لكيفية تسجيل تلك النقاط، وذلك "لضمان نظام وطريق يوفر للسائقين الناشئين فرصة المنافسة للوصول إلى أعلى درجات سباقات المقعد الأحادي، بشكل عادل ومناسب".

وستعمل مجموعة خاصة على هذه الخطة، عن طريق دراسة كامل جوانب المسألة وتأثير الجائحة الحالية على فرص السائقين في جمع النقاط.

وكشف ستيفانو دومينيكالي رئيس لجنة بطولات المقعد الأحادي لدى "فيا"، أن "التأثير العميق" لجائحة كورونا على عالم سباقات السيارات برمته كان الدافع وراء مثل هذه الخطوة.

حيث قال: "العديد من سلاسل السباقات تعاني من صعوبات مادية، بينما يخشى المشاركون من غياب المشاركة في المنافسة بسبب الغموض الحالي".

واختتم: "’فيا’ استجابت لهذه المخاوف وتود طمأنة تلك السلاسل والبطولات والفرق والمشاركين، أنّ مجموعة العمل على رخصة القيادة الخاصة تعمل حالياً على حلول مناسبة للوضع الراهن".