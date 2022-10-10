"فيا" تؤكد أن ريد بُل وأستون مارتن تجاوزتا قانون سقف النفقات لموسم 2021

دارت تكهنات كبيرة للغاية منذ جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا واحد بأن هناك فريقين قد خرقا سقف النفقات لموسم 2021 والبالغ 145 مليون دولار أمريكي.

ضمن بيان أصدرته "فيا"، تم الإعلان بأن جميع الفرق قد تلقت شهادات الامتثال ما عدا: ريد بُل، أستون مارتن وويليامز.

سبب تضمين ويليامز في هذه اللائحة هو أنها تأخرت في تسليم البيانات والمستندات للعام الماضي بالتالي تعرض الفريق لغرامة.

كما تم تأكيد عدم امتثال أستون مارتن للسقف، بينما وُصف خرق ريد بُل بأنه ضمن "الحد الأدنى" أي ضمن نسبة 5 بالمئة من قيمة السقف الإجمالية، بالرغم من أن العلامة النمساوية أكدت سابقاً ثقتها بالامتثال الكامل للقانون.

هذا وتضع قوانين الفورمولا واحد نطاقاً من العقوبات على الفرق التي تخرق قوانين سقف النفقات.

إذ أنه وللخرق الطفيف، الذي يكون أقل من 5 بالمئة إنفاق إضافي، قد تتضمن العقوبات توبيخاً علنياً، خصماً من نقاط المصنعين أو السائقين، حرماناً من المشاركة في أحد السباقات، قيوداً على الاختبارات الانسيابية أو غرامة.

فيما تتضمن عقوبات الخرق الجوهري لحد الإنفاق، وهو الأكثر من 5 بالمئة، خصماً من نقاط بطولة الصانعين أو السائقين، حرماناً من المشاركة في أحد السباقات، قيوداً على الاختبارات الانسيابية، شطباً من البطولة أو تقليلاً مستقبلاً في حد سقف النفقات.

يشار إلى أن "فيا" لم تصرّح عن أية إجراءات بعد بحق الفرق المخالفة، حيث أشارت إلى أنه تتم حالياً دراسة الوضع قبل الخروج بأية قرارات إضافية.