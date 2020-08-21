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"فيا" تؤجّل تطبيق قانون تقييد ضبط المحرك في التصفيات ليبدأ من جولة مونزا

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"فيا" تؤجّل تطبيق قانون تقييد ضبط المحرك في التصفيات ليبدأ من جولة مونزا

تمّ تأجيل تنفيذ قرار "فيا" بحظر ضبط المحرك في الفورمولا واحد حتّى جائزة إيطاليا الكبرى، ما يعني أنّ الفرق سيكون بمقدورها مواصلة اعتماد إعدادات المحرّك في التصفيات خلال جائزة بلجيكا الكبرى.

يأتي ذلك التأجيل من أجل السماح لمصنّعي المحركات بمزيد من الوقت لإجراء اختبارات الداينو قبل التوجّه إلى نهاية أسبوع سباقٍ والالتزام بالقيود الجديدة.

وقد تمّت الإشارة إلى خطوة الانتقال إلى وضع محرّك وحيد للتصفيات والسباق للمرّة الأولى ضمن خطاب أرسله بيتر باير السكرتير العام لفيا إلى الفرق الأسبوع الماضي.

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وتحت عنوان "أوضاع محرّك الاحتراق الداخلي - تقييد نطاق التعديل بين التصفيات والسباق"، شرح باير أنّ فيا تودّ تقييد ضبط المحرك عبر توجيه تقني سيتمّ إصداره قبل جائزة بلجيكا الكبرى.

وأشار الخطاب إلى قانونين في اللوائح الرياضية، الأوّل من المادة 2.7 لقوانين 2020، والذي يأتي تحت فصل "واجب المتنافس"، وينص على أنّه "من واجب كل متنافس أن يثبت للموفد التقني من فيا والمراقبين أنّه سيارته تتماشى مع تلك القوانين بكافة جوانبها في كل الأوقات خلال الحدث".

ويُضيف النص: "على تصميم السيارة ومكوناتها وأنظمتها - باستئثاء خصائص السلامة - أن تظهر التزامها بالقوانين من خلال الفحص المادي للعتاد والمواد. إذ لا يجب أن يعتمد أيّ تصميم ميكانيكي على الفحص البرمجي كوسيلة لضمان التوافق مع القوانين. وبسبب طبيعتها، فإنّ توافق الأنظمة الإلكترونية مع القوانين ربما يتمّ تقييمه من خلال فحص العتاد، البرمجيات والبيانات".

وأورد باير في خطابه "أنّ تعدد وتعقيد الأوضاع التي يتم استخدامها يجعل من الصعب للغاية على فيا مراقبة التزامها بالقوانين والأحكام المتعلقة بوحدة الطاقة خلال لحظات حرجة مختارة من الحدث".

أمّا القانون الثاني فهو من المادة 27.1 من اللوائح الرياضية، والذي عادة ما يُشار إليه عندما يُطلب من السائقين قيادة السيارة "وحدهم من دون مساعدة".

وأوضح الخطاب أنّ "التغييرات على أوضاع المحرك المعتمدة الآن قد تعني أن السائق لا يلتزم بالقيادة وحيدًا دون مساعدة".

ومن أجل معالجة تلك المخاوف، أضاف الخطاب أنّه "سيكون مطلوبًا في المستقبل أنّه وخلال حصة التصفيات والسباق يجب أن تعمل وحدة الطاقة ضمن وضع واحد"

وقد تمّ إرسال مسودة توجيه تقني إلى الفرق هذا الأسبوع، لكنّها أثارت بعض التساؤلات، إذ وبعد نقاشات، تمّ إرسال نسخة أخرى في وقت متأخّر من يوم أمس الخميس تؤجّل رسميًا بدء تطبيق حظر ضبط المحرك حتى جولة مونزا، ما يترك أمام الفرق مزيدًا من الوقت لجمع البيانات.

وتعقيبًا على ذلك، صرّح أحد مداراء الفرق في الفورمولا واحد لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلًا: "إنّه ليس توجيهًا تقنيًا مباشرًا للقيام بالأمور على نحوٍ الأمثل. نحتاج للقيام بذلك بالطريقة المناسبة".

وقد أبدى مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد في برشلونة ثقته بأنّ فيا بمقدورها تطبيق قانون تقييد ضبط المحرّكات في البطولة.

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حيث قال: "أعتقد بأنّنا واثقون للغاية من ذلك، لولا ذلك لما سلكنا هذا الطريق الذي اخترناه".

وأضاف: "أعلم أنّ الفريق التقنيّ بذل مجهودًا كبيرًا على وجه الخصوص للعمل على هذا الجانب، كما أنّه استشار المصنّعين الأربعة للحصول على آرائهم في ذلك".

وأكمل: "نحن واثقون قدر الإمكان في الوقت الحاضر، لولا ذلك لما سلكنا هذا الطريق".

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