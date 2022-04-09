"فيا" بصدد فرض قيود على الملابس الداخلية لسائق الفورمولا واحد

خلال اجتماع السائقين الذي استمر لأكثر من ساعتين مساء أمس الجمعة في ملبورن، شرح نيلس ويتيش مدير السباق أنه سيكون هنالك قيود بالمُضي قُدمًا على ما يرتديه السائقون تحت بزّات التسابق داخل السيارة.

حيث أن هنالك مخاوف من أن بعض السائقين كانوا يرتدون ملابس داخلية لا تتوافق مع قوانين "فيا"، والتي بدورها موضوعة لحمايتهم في حالة حدوث حرائق.

وينصّ الملحق "ال" من اللوائح الرياضية الدولية على أنه يتوجّب على السائقين ارتداء قفازات، ملابس داخلية طويلة، قناع للوجه، جوارب وأحذية متوافقة مع معايير "فيا".

هذا ويشدّد ويتيش على مثل هذه العناصر في كتاب القوانين منذ توليه منصب مدير السباق في بداية العام، حيث ذكّر السائقين قُبيل جائزة أستراليا الكبرى بحظر ارتداء الحُليّ بسبب مخاوف متعلقة بالسلامة والإنقاذ من داخل السيارة.

ومن المعلوم بأنه كان هنالك بعض المعارضة من السائقين خلال الاجتماع حيال خطة فرض قيود على الملابس الداخلية التي يرتدونها.

لكن يتمثّل التخوّف الأساسي في ذلك الجانب في تأثير ارتداء مادة اصطناعية تحت بزّة التسابق في حال حدوث حريق، مثل الذي ترك حروقًا على يدي رومان غروجان بعد حادثته في جائزة البحرين الكبرى 2020.

وستكون "فيا" استباقية في ضمان أن يرتدي السائقون ملابس داخلية مقاومة للحريق مع فحص دوري على ذلك، ولكن من المتوقّع أن تكون هنالك فترة سماح في السباقات المُقبلة من دون فرض أيّة عقوبات.