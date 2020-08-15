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"فيا" بصدد حظر "الهندسة العكسية" لنسخ السيارات المنافسة في 2021

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"فيا" بصدد حظر "الهندسة العكسية" لنسخ السيارات المنافسة في 2021
15-08-2020

وعد الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" فرق الفورمولا واحد بالحدّ من استخدام التصوير والتقنيات الأخرى المستخدمة في "الهندسة العكسية" لنسخ سيارات المنافسين.

يأتي ذلك الالتزام الرسمي عقب تعليقات أدلى بها نيكولاس تومبازيس مسؤول شؤون المقعد الأحادي لدى "فيا" نهاية الأسبوع الماضي على خلفية الحكم في قضية أقنية المكابح لدى ريسينغ بوينت، وذلك وسط الجدَل الواسع المتعلق بنسخ سيارة كاملة من فريق إلى آخر.

وقد أوضحت ريسينغ بوينت أنّها نسخت كامل التصميم الانسيابي لسيارة مرسيدس لموسم 2019 "دبليو10" من خلال الصور، وهي ممارسة لم تقترب منها حتّى الآن القوانين التي تحكم الأجزاء المدرجة التي يجب على الفرق تصميمها بنفسها.

ولذلك ترغب فيا بحظر كلّ من التعاون الضمني بين الفرق التي تجمعها شراكة تجارية ويتشاركون التقنيات بين بعضهم البعض، وكذلك النسخ المباشر لأفكار المنافسين.

وقد تمّت الإشارة إلى التزام الكيان الحاكم في ذلك الجانب ضمن خطاب أرسله بيتر باير السكرتير العام لـ "فيا" إلى الفرق هذا الأسبوع، كما حدد الخطاب كذلك مبادرات مستقبلية أخرى، مثل الحظر القادم على ضبط المحرك في التصفيات.

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وقد أكّد باير أنّ "فيا" تنوي التعديل على المادة 22.3 من القوانين التقنية لموسم 2021، والتي تغطّي الأجزاء المدرجة.

وبسبب أنّ الموعد النهائي لإدخال تغييرات على القوانين التقنية للموسم المُقبل قد انقضى، فإنّ موافقة بالإجماع عادة ما تكون مطلوبة، ما لم تكون تلك التغييرات مُلزمة لأسباب خاصة بالسلامة، كما هو الحال مع التخفيض الإضافي في مستويات الارتكازية للعام المُقبل بعد مشاكل الإطارات الأخيرة.

مع ذلك، فقد أوضح الخطاب أنّه ومع الاتجاه إلى توقيع اتفاقية كونكورد الجديدة، فإنّ أيّة تغييرات ستقع الآن تحت جانب هيكل الحوكمة المنقّح، والذي يتطلّب فقط موافقة 8 من الفرق العشرة، من خلال ما سيُعرف "بالأغلبية العظمى" من الأصوات داخل لجنة الفورمولا واحد.

وضمن قسم مًعنون بـ "حظر النسخ الشامل للسيارات بدءًا من 2021"، أوضح باير في الخطاب أنّ النسخ سيكون أصعب بكثير من الآن وصاعدًا.

فأورد في الخطاب: "نتفق بشكل كامل مع العديد منكم بأنّ تلك ليست الوجهة التي ترغب الرياضة بسلوكها. إضافات على المادة 22.3 من القوانين التقنية لموسم 2021 ستمنع بشكل مفصّل الفرق من استخدام الصور أو أيّة تقنيات هندسة عكسية أخرى من أجل نسخ أجزاء كبيرة من سيارات الفرق الأخرى. التصاميم من السباق الأوّل لموسم 2020 ربما تظل تشكّل الأساس القانوني لتطويرات إضافية في 2021".

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