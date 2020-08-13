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"فيا" بصدد حظر أوضاع المحرك للتصفيات في الفورمولا واحد بعد جائزة إسبانيا

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"فيا" بصدد حظر أوضاع المحرك للتصفيات في الفورمولا واحد بعد جائزة إسبانيا
13-08-2020

أعلم الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" فرق الفورمولا واحد بخططه لوضع قيود جديدة على أوضاع المحرّك للتصفيات والتي سيتمّ تطبيقها بدءًا من جائزة بلجيكا الكبرى نهاية الشهر الجاري.

من المقرر أن تكبح تلك التغييرات جماح الفرق المتزودة بمحركات مرسيدس والتي عادة ما تحقق أكبر أفضلية في الأداء خلال التصفيات، كما من المرجّح أن تخفف من حدة التوتّر الذي يشهده البادوك حاليًا إثر قضية نسخ ريسينغ بوينت لتصاميم من مرسيدس، إلى جانب الدخول في المراحل النهائية من مفاوضات اتفاقية كونكورد الجديدة.

وقد أشار بيتر باير السكرتير العام لدى فيا إلى أوضاع المحرك ضمن خطاب إلى الفرق غطّى عددًا من المسائل التقنية، وذلك تحت عنوان "أوضاع وحدة الطاقة - تحجيم قابلية التعديل بين التصفيات والسباق".

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وقد أشار الخطاب بوضوح إلى رغبة فيا في أن تعتمد الفرق ذات أوضاع محرّك الاحتراق الداخلي في كل من التصفيات والسباق.

وبينما لا يحمل الخطاب نفسه طبيعة مٌلزمة قانونيًا، إلّا أنّه يشير إلى أنّ توجيهًا تقنيًا يوضّح القيود الجديدة سيتبع ذلك الخطاب، وسيتمّ تطبيقه بحلول جائزة بلجيكا الكبرى.

كما أشار الخطاب إلى قانونين في اللوائح الرياضية، الأوّل من المادة 2.7 لقوانين 2020، والذي يأتي تحت فصل "واجب المتنافس"، وينص على أنّه "من واجب كل متنافس أن يثبت للموفد التقني من فيا والمراقبين أنّه سيارته تتماشى مع تلك القوانين بكافة جوانبها في كل الأوقات خلال الحدث".

ويُضيف النص: "على تصميم السيارة ومكوناتها وأنظمتها - باستئثاء خصائص السلامة - أن تظهر التزامها بالقوانين من خلال الفحص المادي للعتاد والمواد. إذ لا يجب أن يعتمد أيّ تصميم ميكانيكي على الفحص البرمجي كوسيلة لضمان التوافق مع القوانين. وبسبب طبيعتها، فإنّ توافق الأنظمة الإلكترونية مع القوانين ربما يتمّ تقييمه من خلال فحص العتاد، البرمجيات والبيانات".

كما أشار الخطاب كذلك إلى "أنّ تعدد وتعقيد الأوضاع التي يتم استخدامها يجعل من الصعب للغاية على فيا مراقبة التزامها بالقوانين والأحكام المتعلقة بوحدة الطاقة خلال لحظات حرجة مختارة من الحدث".

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أمّا القانون الثاني فهو من المادة 27.1 من اللوائح الرياضية، والذي عادة ما يُشار إليه عندما يُطلب من السائقين قيادة السيارة "وحدهم من دون مساعدة".

وأوضح الخطاب أنّ "التغييرات على أوضاع المحرك المعتمدة الآن قد تعني أن السائق لا يلتزم بالقيادة وحيدًا دون مساعدة".

ومن أجل معالجة تلك المخاوف، أضاف الخطاب أنّه "سيكون مطلوبًا في المستقبل أنّه وخلال حصة التصفيات والسباق يجب أن تعمل وحدة الطاقة ضمن وضع واحد"، قبل التأكيد على أنّ توجيهًا تقنيًا سيتبع قبل جولة سبا.

وما تزال الفرق غير متأكدة من طبيعة تلك التغييرات تحديدًا وما ستعنيه عمليًا في ظل عدم تلقيهم بعد لأيّة تفاصيل.

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جديرٌ بالذكر أنّ اعتماد وضع واحد على المحرّك سيقيّد فقط الأداء في التصفيات، لكنّه سيحدّ كذلك من التعديلات التي يقوم بها السائقون خلال السباقات، بما فيها تلك التي يقومون بها عندما "يخفضون" طاقة المحرك لأسباب متعلقة بالموثوقيّة.

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