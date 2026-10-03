"فيا بحاجة إلى التدخل" - شرح تعليقات راسل بشأن سترة التبريد

أثار سائق مرسيدس في الفورمولا 1 جورج راسل جدلًا في بعض الأوساط بعدما بدا وكأنه يقترح ضرورة أن يحمي الاتحاد الدولي للسيارات الفرق من نفسها، من خلال ضمان استخدام سترات التبريد بشكل شائع في السباقات الحارة.

وأصبحت راحة السائقين في الأجواء الحارة موضوعًا مطروحًا منذ جائزة قطر الكبرى لعام 2023، عندما عانى العديد من السائقين أعراضًا مرتبطة بالإجهاد الحراري خلال سباق الدوحة، الذي أُقيم في أكتوبر قبل نقله إلى أجواء أكثر اعتدالًا في ديسمبر.

وردًا على ذلك، أجرى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" وجميع فرق الفورمولا 1 أبحاثًا لتحسين تهوية السائقين وتبريدهم في مثل هذه الظروف القاسية. وكانت النتيجة النهائية سترة تبريد تقوم بتدوير المياه عبر نظام من الأنابيب، ويمكن للسائقين استخدامها في الظروف القاسية.

وتُعلن "فيا" ما يُعرف باسم "خطر الحرارة" في بداية عطلة نهاية أسبوع الجائزة الكبرى عندما يُتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة المحيطة خلال إحدى الحصص على الحلبة 31 درجة مئوية.

وتُعد جائزة البحرين الكبرى في عطلة نهاية هذا الأسبوع، والمقامة بصورة استثنائية في ماليزيا، ثالث حالة "خطر حرارة" في موسم 2026، مع ترجيح حدوث حالة رابعة في الأسبوع المقبل في سنغافورة القريبة.

ودفع ذلك راسل للكشف عن أنه كان يفضل استخدام حل تبريد مخصص، لكن فريق مرسيدس قرر عدم تطوير واحد.

وقال راسل لصحيفة ذا تايمز في كوالالمبور: "لن نستخدم سترة التبريد لأننا لم نخصص الموارد اللازمة لجعلها متينة بما يكفي".

وأضاف: "عندما تعمل، فإنها تعمل بشكل رائع. لذلك أود ارتداءها هذا الأسبوع، وأود ارتداءها الأسبوع المقبل أيضًا. لكن الفريق قال لي... انظر، يمكننا تطويرها، ويمكننا تخصيص الأموال لها [لكن ذلك سيكون على حساب الأداء]."

ولهذا السبب طالب راسل "فيا" بالتدخل مجددًا، وحماية الفرق من نفسها فعليًا.

وقال راسل: "أشعر بأننا بحاجة إلى أن يتدخل الاتحاد الدولي ويقول: 'إليكم بعض الأموال الإضافية ضمن سقف التكاليف'، أو أن هناك شركة خارجية ستطورها للجميع، وأنتم تخصصون الأموال لذلك. لأننا جميعًا يجب أن نرتديها."

وفي بعض الأوساط، فُسرت القصة على أن راسل يتعارض مع فريقه أو أن مهندسيه يجبرونه على تحمل الحرارة، لكن القصة الحقيقية أكثر بساطة قليلًا.

في البداية، كانت "فيا" تعتزم بالفعل جعل استخدام سترات التبريد إلزاميًا عند إعلان وجود خطر حرارة، لكن السترة القياسية لم تكن تحظى بشعبية كبيرة بين السائقين، إذ شعر كثيرون بأن السترة لا توفر فائدة سوى لبضع لفات قبل أن تتحول إلى عائق أكثر منها وسيلة مساعدة. ونتيجة لذلك، لا تزال السترة اختيارية، بينما يُجبر السائقون الذين لا يستخدمونها على إضافة 0.5 كيلوغرام من الوزن الموازن إلى السيارة بدلًا منها.

وتملك الفرق حرية تطوير حلولها الخاصة ضمن إطار محدد لتحسين كفاءة تبريد النظام وملاءمته الهندسية. لكن مع إعلان وجود خطر حرارة لعدد محدود فقط من المرات في الموسم، لا ترى غالبية الفرق أن تخصيص الموارد الهندسية لهذا الأمر يستحق العناء عندما تكون مثل هذه الظروف نادرة، كما أنها لم تعد بالقسوة التي كانت عليها في قطر عام 2023.

لذلك، ومع رفض السائقين بشكل شبه جماعي لنظام إلزامي، كان الاتحاد الدولي للسيارات مرتاحًا للإبقاء عليه اختياريًا وترك الفرق تتخذ قراراتها بنفسها. ولا يبدو أن هناك رغبة كبيرة في إعادة فتح النقاش بأكمله.

وكما أوضح راسل في حديثه، فإن أي موارد مالية وبشرية إضافية يتم ضخها في سترات تُستخدم بشكل متقطع لن تكون متاحة لتحسين أداء سيارته "دبليو17".

لذلك، في الوقت الذي تكافح فيه مرسيدس للحفاظ على تفوقها أمام تقدم مكلارين وريد بُل وفيراري، ومع كون المسألة في هذه المرحلة تتعلق بالراحة أكثر من كونها مخاوف تتعلق بالسلامة المباشرة، فمن الواضح أين تكمن الأولوية.