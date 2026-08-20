بعد أن أثبتت تجارب الانطلاقة التي أُجريت خلال التجارب الشتوية في البحرين أنها تمثل مشكلة كبيرة لعدد من فرق الفورمولا 1، تحولت المسألة سريعًا إلى نقاش سياسي داخل أروقة البطولة.

كانت العديد من الفرق بحاجة إلى مزيد من الوقت خلال إجراءات الانطلاقة لإعادة شحن الشواحن التوربينية ورفع عدد دورات المحرك، لكن فيراري لم تكن متحمسة للفكرة، لأن شاحنها التوربيني الأصغر كان يمنح الفريق الإيطالي أفضلية تنافسية عند الانطلاق.

وكان الحل التوافقي هو اعتماد ما عُرف باسم "إجراء ما قبل الانطلاقة". وبموجبه، وبعد لفة التحمية ووجود جميع السيارات في أماكنها على شبكة الانطلاق، يحصل السائقون على تحذير مدته خمس ثوانٍ من خلال أضواء زرقاء وامضة.

وقد جرى منذ ذلك الحين التعامل مع أكبر المخاوف المتعلقة بسلامة الانطلاقات، لكن نيكولاس تومبازيس، مدير السيارات أحادية المقعد في "فيا"، يعتقد أن إجراء ما قبل الانطلاق سيستمر تطبيقه في موسم 2027.

حيث قال: "أعتقد أن قاعدة الثواني الخمس أصبحت الآن إجراءً معتمدًا، ولا أعتقد أنها ستتغير".

وأضاف: "الأمر لا يتعلق بالسلامة. يتعلق فقط بوصول السيارات المختلفة إلى أماكن مختلفة على شبكة الانطلاق في أوقات مختلفة. ويحتاج السائقون إلى أن يكونوا قادرين على الاستعداد، بحيث يتمكنوا من تنفيذ انطلاقة مناسبة".

وتابع: "أعتقد أن الأمر يتعلق بهذا أكثر من السلامة. أما الجانب الكهربائي فهو مسألة مرتبطة بالسلامة بشكل أكبر".

وكان تومبازيس يشير بهذه الكلمات إلى إجراء السلامة الذي طبقته "فيا" لمنع تكرار ما حدث في الجولة الافتتاحية للموسم في ملبورن.

في ملبورن، تحرك ليام لاوسون ببطء شديد من موقعه على شبكة الانطلاق، وتمكن فرانكو كولابينتو بأعجوبة من تجنب الاصطدام بلاوسون في اللحظة الأخيرة. وقد أكد تومبازيس أن "فيا" تعلمت من هذه الواقعة.

حيث قال: "في البداية، عملنا على السلامة عند خط الانطلاق. ومنذ أن ناقشنا حزمة ميامي في نهاية أبريل، ونحن نعمل على أنظمة الطوارئ، أي الأنظمة الكهربائية، التي ستساعد على استعادة السيطرة على سيارة تنطلق ببطء شديد. وهذا سيسمح لنا بمنع مخاطر مثل توقف السيارات".

وأوضح تومبازيس أنه كان يشير هنا إلى نظام يُعرف باسم "اكتشاف الانطلاق منخفض الطاقة"، إذ يكتشف النظام تسارع السيارة بشكل أبطأ من المعتاد بعد أن يحرر السائق القابض.

وبحسب "فيا"، فإنه في هذه الحالة يتدخل نظام إم جي يو-كيه تلقائيًا لضمان حد أدنى من التسارع. وكان تومبازيس قد أوضح سابقًا أن هذا النظام لا يمنح السائقين أية أفضلية تنافسية على الإطلاق. فعندما يتدخل النظام، فإنه يمنع فقط حدوث موقف خطير مشابه لما تعرض له لاوسون في ملبورن.

ويمكن لدعم إم جي يو-كيه التلقائي أن يحول انطلاقة كان من الممكن أن تكون كارثية إلى انطلاقة سيئة، لكن بحسب تومبازيس، لا يمكنه تحويل انطلاقة سيئة إلى انطلاقة تنافسية.

وقد عالج هذا النظام أكبر المخاوف المتعلقة بسلامة الانطلاقات، ومع ذلك، لا ترى "فيا" أي سبب لإلغاء إجراء ما قبل الانطلاق في العام المقبل.