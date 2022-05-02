فولكسفاغن: 2026 كان "الفرصة الأخيرة" لدخول الفورمولا واحد

كان العملاق الألماني يضغط لإكمال خطط الانضمام إلى الفورمولا واحد، حيث صدرت تصريحات مؤخراً مفادها منح الضوء الأخضر لإتمام الخطوة بعد الانتهاء من تفاصيل قوانين حقبة المحركات الجديدة في 2026.

لكن هربرت ديس المدير التنفيذي لدى فولكسفاغن كشف ضمن فيديو على منصة "يوتيوب" اليوم الاثنين مدى تقدم الشركة في استعدادتها لهذه الخطوة - التي باتت محسومة.

حيث تكلم بصراحة حول الفورمولا واحد مشيراً إلى الشعبية الكبيرة التي باتت تحظى بها سباقات الجائزة الكبرى في بلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى الفرص التي تمثلها القوانين الجديدة كلياً في 2026، ما يعني أن فرصة الانضمام إلى البطولة لن تتكرر قبل وقت طويل.

فقال: "إن الفورمولا واحد تنتشر بسرعة شديدة حول العالم. مستوى التسويق الحالي إضافة إلى تأثير ’نتفليكس’، أدى إلى تصاعد شعبية الفورمولا واحد بشكل كبير في الولايات المتحدة كذلك. وهذا واقع الحال في آسيا أيضاً".

وأردف: "لو نظرنا إلى الفعاليات الرياضية الكبيرة أو الأحداث العالمية، لوجدنا أن الفورمولا واحد هي الرياضة الوحيدة التي تزداد شعبيتها بشكل مطّرد".

واسترسل: "إن كنت (كمصنّع) مهتماً برياضة السيارات، فيجب عليك المشاركة في الفورمولا واحد لأن تأثيرها كبير. لكن الأهم أنك لست قادراً على المشاركة إلا في حال تغيّرت الشروط التقنية، أي كي تشارك لا بدّ من تغيير في القوانين: كي يبدأ الجميع من المكان نفسه".

واستكمل: "كما يقول لي ماركوس دوسمان (رئيس أودي ورئيس قسم وحدة الطاقة السابق لدى بي ام دبليو) على الدوام، يمكنك عادة تعويض ثانية في الموسم فقط عبر تعديل تفاصيل صغيرة".

وأضاف: "لكن لا يمكنك اللحاق بالآخرين عندما تكون فريقاً جديداً: ستمضي خمس أو ست سنوات في محاولة اللحاق بركب الصدارة. بمعنى آخر: لا يمكنك المشاركة حقاً إلا عندما يكون هناك تغيير كبير للغاية في القوانين".

واستطرد: "هذا ما سيحصل في 2026، ستزداد نسبة الطاقة الكهربائية في المحركات، إضافة إلى الوقود الصناعي. ما يعني تطوير محركات جديدة الأمر الذي يستغرق كذلك ثلاث أو أربع سنوات".

وتابع: "ما يعني إما أن تقرر الانضمام الآن أو لن تسنح لك الفرصة إلا بعد عشر سنوات أخرى. أهم علامتَين لدينا، تعتقدان أن الآن هو الوقت المناسب، وهذه أولوية بالنسبة لنا".

بورشه "ال ام دي اتش" تصوير: بورشه

وأكد ديس أن اسم فولكسفاغن لن يكون جزءاً من خطط الشركة في الفورمولا واحد، بل ستدخل أودي وبورشه معترك البطولة بشكل منفصل.

وتم ربط بورشه بشكل قوي بشراكة مع ريد بُل، حيث أكد ديس أن خططها "أكثر متانة" من أودي، التي لم تستقر بعد على شريك.

فقال: "’فولكسفاغن’ لن تتدخل. ذلك لا يتناسب مع العلامة التجارية لذا لن تشارك باسمها".

كما أوضح أن بورشه وأودي تسعيان لزيادة المبيعات على المدى البعيد، بالتالي فإن خطوة الانخراط في الفورمولا واحد منطقية تماماً، خاصة وأن التحليلات المالية أثبتت أن الفورمولا واحد قادرة على تعزيز المبيعات للعلامتين التجاريتين.

حيث أضاف: "بورشه هي علامة السيارات الرياضية الأشهر في العالم، لذا لا بد من مشاركتها في سباقات السيارات. وفي حال أرادت ذلك فإن الفورمولا واحد هي الخيار الأكثر نجاعة".

وأكمل: "أودي علامة أضعف من بورشه بكثير. لا يمكنها طلب أسعار مرتفعة للغاية مثل بورشه. لكن في الحقيقة يعتبر انضمامها إلى الفورمولا واحد حلاً منطقياً بشكل كبير نظراً للإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها كعلامة تجارية".

وبينما أكد ديس أن انضمام بورشه وأودي إلى الفورمولا واحد خطوة منطقية تماماً، لكنه كشف بأن مجلس الإدارة لم يدعم الفكرة بكامل أعضائه خاصة مع انتقال عالم صناعة السيارات إلى الطاقة الكهربائية، لكن الأهم في النهاية هو قوة العلامة التجارية وجودتها، بالتالي فإن المشاركة في قمة رياضة السيارات ستكون خطوة إيجابية.

فقال: "هذا هو سبب تصويت مجلس الإدارة لصالح القرار".

واختتم: "ما زال على أودي تقرير الجهة أو الفريق الذي تريد التشارك معه. لكن كلاً منهما (بورشه وأودي) بدأ تطوير المحركات".