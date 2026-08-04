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فوز مكلارين يعني أن معركة اللقب "لم تُحسم بعد"

يرى مارتن براندل أن فوز مكلارين في سباق جائزة المجر الكبرى يعني أن الصراع على بطولة العالم للفورمولا 1 لموسم 2026 لم يُحسم بعد، وأن هناك الكثير من النقاط التي لا تزال متاحة.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: أندي هون

أدلى مارتن براندل، المعلق في سكاي سبورتس للفورمولا 1 والسائق السابق في بطولة العالم للفورمولا 1، بتحليله إزاء تغير موازين القوى بعد جائزة المجر الكبرى في مراجعته للسباق التي كتبها قبل العطلة الصيفية في أغسطس.

فقد أثبتت حزمة التحديثات الأخيرة التي قدمتها مكلارين لحلبة هنغارورينغ نجاحها، حيث تمكن فريق ووكينغ من تحقيق انتصاره الرابع عشر على هذه الحلبة.

ويرى براندل أن هذا التطور قد يعيد إشعال معركة البطولة.

حيث قال: "إذا كانت حزمة التحديثات التي جلبتها مكلارين تقدم بالفعل زيادة كبيرة في الأداء، وإذا انعكس هذا التحسن على الحلبات الأخرى، فإنه بعد تحقيق الانتصار الرابع عشر لهم في هنغارورينغ، ستكون الفرق الأربعة الأولى أقرب من أي وقت مضى".

وأكمل: "في هذه الحالة، فإن البطولة لم تنتهِ بالتأكيد بعد".

وفي حال إقامة جميع السباقات المتبقية في الروزنامة كما هو مخطط لها، فإن السائقين والفرق لديهم فرصة للحصول على إجمالي 291 نقطة خلال بقية الموسم.

لكن مستقبل جائزتي قطر الكبرى وأبوظبي الكبرى، الجولة الختامية للموسم، لا يزال غير مؤكد بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وتواصل إدارة الفورمولا 1 العمل على سباق بديل يُقام في أوروبا خلال نهاية شهر نوفمبر أو بداية شهر ديسمبر، في حال إلغاء أي من السباقات المحتملة.

أندريا ستيلا، مكلارين، لاندو نوريس، مكلارين

أندريا ستيلا، مكلارين، لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

وفي الوقت نفسه، تم اتخاذ قرارات جديدة أيضًا بشأن سباقي السعودية والبحرين، اللذين تم إلغاؤهما في أبريل بسبب التوترات نفسها. 

وقد أكدت الفورمولا 1 رسميًا أن جائزة البحرين الكبرى ستُقام على حلبة سيبانغ في ماليزيا خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر.

وأضاف براندل: "بسبب التوتر في الشرق الأوسط، إذا أقيمت جميع السباقات المتبقية، فلا يزال هناك 291 نقطة سيتم منحها في نهاية الموسم".

وأكمل: "في هذا السياق، ستُقام جائزة البحرين الكبرى الآن على حلبة سيبانغ الشهيرة للغاية. نحن نرى النهج الإبداعي والمرونة اللذين أظهرتهما الفورمولا 1 وأصحاب المصلحة فيها خلال فترة الجائحة، وأنا أقدّر ذلك".

وأردف: "إذا لم يكن بالإمكان إقامة سباقي قطر وأبوظبي، فمن المؤكد على ما يبدو أنه سيتم تنظيم سباق بديل في أوروبا خلال نهاية شهر نوفمبر أو بداية شهر ديسمبر".

واختتم مازحًا: "قد نحتاج إلى تركيب أضواء أمامية ومسّاحات على السيارات من أجل ذلك السباق! لكن الفرق والسائقين سيتأقلمون مع ذلك بسهولة، كما هو الحال دائمًا".

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