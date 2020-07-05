فوز بوتاس بسباق النمسا لم يكن سهلاً بسبب مخاوف الانسحاب

سيطر السائق الفنلندي على مجريات سباق النمسا، الجولة الافتتاحية من موسم 2020 لسباقات الفورمولا واحد، عقب انطلاقه من المركز الأوّل على شبكة الانطلاق ولكنه لم يبتعد وحيدًا في الصدارة بسبب محاولة زميله لويس هاميلتون البقاء على مقربةٍ منه.

وقد طلب الصانع الألماني من بوتاس وهاميلتون الابتعاد قدر الإمكان عن الحفف الجانبية خلال السباق.

وتعليقًا على أداء مرسيدس في السباق الأوّل، قال مدير الفريق توتو وولف "كان الوضع خطيرًا للغاية منذ البداية. لقد رأينا بأنّ المشاكل بدأت مع سيارة بوتاس ولكنه كان من الممكن انسحابه على الفوز. وبعدها انتقلت إلى سيارة هاميلتون. لم نعلم حقيقةً ماهية المشكلة".

وأضاف "كنا نعلم بأنها مرتبطة بطريقةٍ أو بأخرى باهتزاز وتحريك السيارة. ولهذا السبب طلبنا منهما البقاء على مسافةٍ من الحفف الجانبية. في مرحلةٍ معيّنة، بدا أننا لن نُنهي السباق بكلتا السيارتَين. لذلك حاولنا حقًا الوصول إلى خطّ النهاية".

دخول سيارة الأمان للمرّة الثالثة في المراحل الأخيرة من السباق أدّت إلى تواجد السيارات على مقربةٍ من بعضها البعض، إذ أوضح بوتاس بأنّ فوز اليوم لم يكن سهلاً.

وقال "الفوز بجائزة كبرى ليس سهلاً على الإطلاق، وبالتأكيد لم يكن الفوز بسباق اليوم سهلاً على الإطلاق. في المرحلة الأولى من السباق، خسر هاميلتون بعض الوقت في محاولته تجاوز ريد بُل. كان بإمكاني التحكم بالسباق والقيام بجميع الأمور بطريقةٍ صحيحة مع الإطارات والسيارة".

وأضاف "وفي الفترة الثانية من السباق، لم يكن هناك ضغطًا كبيرًا إذ كنت أتصدّر السباق وكنت أحاول إيصال السيارة في المركز الأوّل. ولكن كانت هناك جميع تلك المتغيّرات في السباق".

وتابع قائلاً "واجهتنا مشكلة في أجهزة الاستشعار التي تضررت بسبب الاهتزازات أثناء صعودنا إلى الحفف الجانبية، لذلك توجّب عليّ البقاء بعيدًا عنها وهو ما كلّفني خسارة الكثير من الوقت".

وأكمل "وعندما دخلت سيارة الأمان للمرّة الثالثة، قلت في نفسي: مرّة أخرى؟ كونك تُريد من الأمور المحيطة بك أن تكون ثابتة وخالية من المتاعب. كانت هناك العديد من المتغيرات اليوم. تمكنت من تفادي العديد من الرصاصات والحصول على الفوز".