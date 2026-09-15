فوز أنتونيللي في إسبانيا سيترك "أثرًا مؤلمًا"
يرى جايمس هينشكليف أن فوز أندريا كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس، في سباق جائزة إسبانيا الكبرى سيترك "أثرًا مؤلمًا" بعدما أظهر لاندو نوريس وتيرة أقوى.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس
الصورة من قبل: سام بلوكسهام
سيشعر سائق مرسيدس ومتصدر بطولة العالم الحالي كيمي أنتونيللي بأثر"مؤلم" بعد فوزه في جائزة إسبانيا الكبرى، لأنه يعلم أن لاندو نوريس سائق مكلارين كان يمتلك السيارة الأسرع، وفقًا لسائق إندي كار السابق ومحلل تلفزيون الفورمولا 1 جايمس هينشكليف.
حقق أنتونيللي فوزه الثامن في موسم 2026 من الفورمولا 1 في السباق الافتتاحي على حلبة مادرينغ، موسعًا صدارته في الترتيب إلى 81 نقطة أمام زميله في الفريق جورج راسل. لكن فوز الإيطالي اعتمد على توقيت مثالي لسيارة الأمان الافتراضية.
وكان نوريس، الذي انطلق من المركز الأول، قد بنى أفضلية قوية أمام ملاحقيه خلال المرحلة الافتتاحية من السباق.
وعندما تم تفعيل سيارة الأمان الافتراضية بعد لحظات فقط من تجاوز سائق مكلارين مدخل منطقة الصيانة، استغل أنتونيللي الفرصة لإجراء توقف أقل تكلفة.
وتوقف نوريس لاحقًا مع انتهاء فترة سيارة الأمان الافتراضية، ليتكبد توقفًا استغرق أربع ثوانٍ.
لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس
الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
ورغم تقديم أنتونيللي لسباق قوي مكنه من تحقيق الفوز، يرى هينشكليف أن سرعة فريق ووكينغ ستسبب الإحباط للسائق البالغ من العمر 20 عامًا.
حيث قال هينشكليف عن فوز أنتونيللي خلال التغطية التي أعقبت السباق على تلفزيون الفورمولا 1: "لا أريد أن أقول أن الحظ أفضل من المهارة، لكن من الجيد أحيانًا أن تمتلك الاثنين، لأننا نعلم أنه جيد. إنه بالتأكيد جيد".
وأكمل: "لكنه حصل على بعض الحظ، وحتى أننا سمعت ذلك في المقابلة التي أجريت معه بعد السباق".
وأردف: "أنتم تعرفون كيف يكون الأمر كسائق. حتى عندما تفوز، عندما تعرف أن هناك شخصًا كان أسرع منك، فإن الأمر يترك أثرًا مؤلمًا بعض الشيء".
وتابع: "أنت تريد أن تكون أفضل سائق في ذلك اليوم. ولا أعتقد أنه يمكننا القول أنه كان كذلك".
واسترسل: "لقد كان متكاملًا للغاية، وفعل ما كان يتعين عليه فعله، وأنجز المهمة. هذا هو الهدف".
واختتم: "لكن من المثير للاهتمام أن نرى حتى سائقًا شابًا بهذا القدر من النجاح بالفعل هذا الموسم، يشعر بالمرارة عندما يعلم أنه لم يكن الأفضل في ذلك اليوم".
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