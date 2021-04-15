"فورمولينو": السر وراء قط الحظ في بادوك الفورمولا واحد في إيمولا

بعد انتصار لويس هاميلتون القريب أمام ماكس فيرشتابن، غادر الفريقان البحرين وهما يدركان أنّ الفوارق الضئيلة في الأداء ستفصل بينهما على الأرجح لمعظم الموسم، ما يعني أنّ أيّ حظ إضافي سيكون مرحبًا به.

وليس الأمر وكأنك ستجد قطَ حظٍ أسود اللون يعبر من أمامك في إيمولا، لكنك ستجد قطًا مخططًا رمادي اللون يحمل اسم "فورمولينو"، وهو الهرّ الملك السري لبادوك الفورمولا واحد في إيمولا.

وقليلٌ هو ما كان معلومًا حول فورمولينو قبل جائزة إيميليا رومانيا الكبرى العام الماضي، والتي سجّلت أول سباق للبطولة في إيمولا منذ 2006، حيث تمّ القيام بعدد من الاستعدادات المختلفة يوم الخميس في البادوك حينها، وبات القط زائًرًا منتظمًا إلى مرآيب الفرق، يراقب عن كثب أولئك الذين يدخلون إلى البادوك.

وقد تحدث سيباستيان فيتيل سائق فيراري حينها عن ذلك القط عندما قال تيد كرافيتز مقدم قناة سكاي سبورتس اف1 له: "يجلب الحظ الجيّد إذا ما جاء ورآك"، لكن فيتيل لم يبد متحمسًا لذلك عند رد وقال: "لا أحب القطط. لا يكون لديّ ما أقدمه لها. كما أنّه ذو وزن زائد بعض الشيء ....".

في المقابل، كان لويس هاميلتون مرحبًا بالقط على نحوٍ أكبر، حيث كان فورمولينو سريعًا في إلقاء تحيته على بطل العالم، الذي ملّس على رأسه ودلـله.

وذلك قبل أن يُشير حساب مرسيدس على تويتر إلى أنّ هاميلتون والفريق قد "بوركا بزيارة قط إيمولا".

ويبدو بأنّ زيارة فورمولينو لمرآب مرسيدس قد جلبت الحظ بالفعل للفريق وهاميلتون، الذي وبعد أن كان ثالثًا في المرحلة الأولى من السباق، تمكّن إثر التوقف المبكر من التقدم أمام غريميه فالتيري بوتاس وماكس فيرشتابن لينتزع الصدارة ويزحف نحو أول فوز له في إيمولا.

على الجانب الآخر، كان فيتيل أقل حظًا، حيث أكمل السباق بالمركز الـ 12 بعد توقّف صيانة امتد لـ 13 ثانية بسبب برغي إطار مكسور، ليسجّل بذلك زيارة أخيرة مخيبة للآمال كسائق لفيراري على أرض إيطالية.

الهدف من هذه القصة؟ يبدو بأن قط إيمولا يحمل بالفعل القوة لتحديد مصير نهاية أسبوع سباق الفورمولا واحد، حيث تحدث المشجعون على تويتر عن العداء بين فيتيل و فورمولينو كمنافسة يجب أن تُحسم نهاية هذا الأسبوع.

جديرٌ بالذكر أنّ حساب فورمولينو على إنستاغرام - والذي يدّعي فيه أنه بحق "مالك إيمولا" - يشهد العديد من الصور له وهو جالس في جميع اجتماعات الحلبة المهمة، بما فيها التدقيق والتخطيط لعود الحلبة على الروزنامة هذا العام.

وبالتوجّه إلى جولة هذا العام، فقد منحت الفورمولا واحد فورمولينو بطاقة مرور للبادوك خاصة جدًا للشخصيات الهامة، لا سيّما ونحن نعلم بأن دخول البادوك مقيّد جدًا حاليًا بسبب قيود جائحة كورونا، مع منح استثناءات ضرورية فقط.

في النهاية، ووسط كل الأحاديث حول التحديثات، الأرضيات على شكل "زد" وتصاميم زاوية الانحناء المنخفضة بالتوجّه إلى إيمولا، فإنّ الواقع هو أن فورمولينو يملك قوة أكبر من كل ذلك. فهل سيبارك هاميلتون من جديد؟ أم سيكون الحظ من نصيب ماكس فيرشتابن؟