فورمولا 1: تحديثات جديدة من مرسيدس وريد بُل في كندا

أجرت مرسيدس تغييرات على موقع ذراع التوجيه والذراع الأماميّة السفليّة لنظام التعليق، وذلك في ظلّ سعيها لاستغلال خصائص التيارات الهوائيّة المُعدّلة من الجناح الأمامي الذي تمّ اعتماده في موناكو.

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو15 الصورة من قبل: جورجيو بيولا

ويُعدّ الجناح الأمامي، الذي حصل عليه جورج راسل فقط في موناكو، مراجعة كاملة على صعيد المفهوم التصميمي، حيث تمّ التخلّص من الرفرفة العلويّة المبتكرة والأنحف لصالح رفرفة تقليديّة أقصر.

وكانت هندسة وتوزيد كلّ الرفرفات مختلفًا عن الخصائص السابقة، حيث بات هناك جزءٌ أوسع قابلٌ للتحريك الآن. كما تمّت مراجعة شكل السطح الرئيسي كذلك، حيث تمّ تغيير شكل القسم الأوسط (الخطّ الأحمر)، بينما تمّ تعديل القسم الصغير على الحافة الخارجيّة الأماميّة (موضّحة باللون الأصفر).

كما تمّ تعديل شكل الصفيحة الجانبيّة ونقطة التقاء الرفرفة، وذلك في ظلّ نقل الفريق للتناسب بين توليد التيارات الخارجيّة وإنتاج الارتكازيّة. ومن أجل المساعدة في موازنة حاجيات تبريد المكابح، قامت مرسيدس بتوسيع الفتحة الرئيسيّة في كندا، وكذلك الحال بالنسبة لريد بُل.

مقارنة الجناح الأمامي لسيارة مرسيدس دبليو15 في موناكو الصورة من قبل: جورجيو بيولا

واختارت ريد بُل تثبيت ملصقات معياريّة في أذرع نظام التعليق الأمامي وقناة تهوية المكابح في التجارب الحرّة الأولى، حيث تمّ استبدال الكاميرات المثبّتة في الأنف بأخرى بوسعها توفير تغطية أوسع للمنطقة لصالح الفريق. ومن شأن ذلك توفير طيفٍ واسعٍ من المعلومات لدراستها في المصنع من أجل إجراء التعديلات اللازمة سواءً فيما تبقى من عطلة نهاية هذا الأسبوع أو السباقات المقبلة.

تفاصيل سيارة ريد بُل آر.بي20 الصورة من قبل: جورجيو بيولا

كما جلبت ريد بُل جناحًا خلفيًا جديدًا عبر تعديل هندسة الرفرفة من أجل توليد المزيد من الارتكازيّة أكثر للتعامل مع المنعطفات البطيئة، بالتوازي مع الإبقاء على توازنٍ جيّدٍ في القسم الخلفي في مختلف الظروف، واستخدم الفريق الطلاء الانسيابيّ لدراسة أدائه.

وبشكلٍ مثيرٍ للاهتمام فقد اختار الفريق النسخة منخفضة الارتكازيّة مع اعتماد جنيّحات سفليّة وتثبيت مكوّنين أنحف بين هيكل التصادم الخلفي والصفيحتين الجانبيّتين للجناح.

أمّا فريق ساوبر فقد اختار كذلك جلب جناحٍ خلفي جديد وجنيّحات سفليّة لتتناسب مع خيارات الانسيابيّة في كندا، حيث تمّ تقديم النسخة منخفضة الارتكازيّة من التصميم العام المعدّل الذي تمّ اعتمادها في موناكو.

ويتمثّل الاختلاف الأبرز في الخصائص في الانتقال من تصميم الدعامتين إلى الدعامة الواحدة المثبّتة من الأعلى. لكنّ الجناح يشمل كذلك قسم حافة شبه منفصلة مثلما أصبح شائعًا على مختلف السيارات الأخرى.