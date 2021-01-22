فورمولا واحد 2021: مواعيد إطلاق السيارات الجديدة والتجارب

تحتاج فرق البطولة لتجهيز مقاتلتها الجديدة واختبارها على الحلبة، وكما هو معتاد فسنحصل على فترة إطلاق السيارات الجديدة.

وإليكم جميع المعلومات التي لدينا تحضيرًا للموسم الجديد.

متى ستنطلق التجارب الشتويّة لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد؟

كجزء من تدابير خفض النفقات في الفورمولا واحد، اتّفقت الفرق و"فيا" على خفض أيّام التجارب من ستّة إلى ثلاثة لهذا الموسم.

وفي ظلّ حدّ الفرق بسيارة واحدة لكلٍ منها خلال تلك الفترة، فإنّ كلّ سائقٍ سيحصل على يومٍ ونصف فقط للتعوّد على السيارة الجديد قبل التوجّه إلى السباق الافتتاحيّ في البحرين.

وكانت الخطّة الأصليّة تقضي بإقامة التجارب في برشلونة مطلع مارس، لكنّ الوضع الوبائيّ المتواصل غيّر الترتيبات.

فبالنظر إلى ظروف الإقفال التي تتبناها أغلب الدول في أوروبا، إلى جانب الضبابيّة التي تحوم حول قيود سفر البركسيت على الفرق البريطانيّة، فقد شعرت مختلف الأطراف أنّ إقامة التجارب في برشلونة ليست منطقيّة للغاية.

فضلًا عن ذلك ومع انتقال الجولة الافتتاحيّة في أستراليا إلى البحرين في 28 مارس، فقد كان من المنطقيّ للغاية إقامة التجارب الشتويّة على حلبة الصخير كذلك.

نتيجة لذلك ستُقام التجارب الشتويّة بين 12 و14 مارس المقبل في البحرين.

متى ستُطلق سيارات الفورمولا واحد الجديدة؟

تعمل فرق الفورمولا واحد بجهدٍ من أجل تحضير سياراتها لموسم 2021، ومن المتوقّع أن يتمّ الكشف عن أغلبها إمّا في نهاية فبراير أو بداية مارس المقبلين.

وإليكم قائمة بما نعلمه عن كلّ فريقٍ حتّى الآن:

مرسيدس

لم تؤكّد مرسيدس بعد خطط إطلاق سيارتها، لكن يُشتبه في أنّ الفريق قد يختبر السيارة للمرّة الأولى مطلع مارس المقبل ضمن يوم تصوير ترويجي في سيلفرستون.

ريد بُل

لم تُكمل ريد بُل أيّ خطط إطلاق بعد، لكنّها أكّدت أنّ سيارتها المحدّثة ستحمل اسم "آر.بي16بي" كونها تحمل الكثير من المكوّنات من سيارة العام الماضي.

مكلارين

واجهت مكلارين ربّما الفترة الشتويّة الأكثر ضغطًا بين جميع الفرق كونها الوحيدة التي غيّرت مزوّد محرّكاتها.

وستنتقل الحظيرة البريطانيّة إلى التزوّد بوحدات طاقت مرسيدس عوضًا عن رينو، وستحمل سيارتها اسم "ام.سي.ال35ام" نتيجة لذلك.

ولم يكشف الفريق بعد عن خطط إطلاق سيارته، لكنّه أغرى مشجّعيه ببعض صور السيارة الجديدة بالألوان البرتقاليّة المعتادة.

أستون مارتن

قام فريق ريسينغ بوينت بتغيير اسمه إلى أستون مارتن هذا العام، وستحمل سيارته ألوان التسابق الخضراء البريطانيّة.

أشارت الحظيرة المتمركزة في سيلفرستون أنّها ستُطلق السيارة والكسوة الجديدة ضمن حدثٍ في مارس.

ألبين

غيّر فريق رينو هويّته إلى ألبين لهذا العام كجزء من ضغط الصانع الفرنسيّ لبناء علامة السيارات الرياضيّة.

وسيستخدم الفريق كسوة جديدة بالكامل وقال أنّه سيكشف عن سيارة ألبين "آي521" ضمن حدث في فبراير.

فيراري

من المتوقّع أن تكشف فيراري عن سيارتها الجديدة "اس.اف21" مباشرة قبل التجارب الشتويّة في البحرين. يريد الصانع الإيطالي إقامة حدث إطلاق للفريق في القسم الأوّل من هذا العام، على أن يتمّ الكشف عن السيارة لاحقًا.

ألفا تاوري

لم تُعلن ألفا تاوري بعد عن موعد إطلاق سيارتها لموسم 2021، لكن من المتوقّع أن تختبرها للمرّة الأولى ضمن يوم تصويرٍ ترويجي في إيمولا بين 23 و25 فبراير.

ألفا روميو

كانت ألفا روميو الفريق الأوّل الذي يُؤكّد موعد إطلاق سيارته لموسم 2021. وسيتمّ كشف النقاب عن سيارة "سي41" ضمن حدثٍ في وارسو في 22 فبراير المقبل.

هاس

سيستعين فريق هاس بتشكيلة جديدة بالكامل لموسم 2021، وذلك إثر تعويض رومان غروجان وكيفن ماغنوسن بكلٍ من ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين.

لم يُعلن الفريق عن أيّ خططٍ للكشف عن السيارة الجديدة المزوّد بمحرّك فيراري.

ويليامز

ستدخل ويليامز موسم 2021 بذات التشكيلة المتكوّنة من جورج راسل ونيكولاس لاتيفي.

لم يكشف الفريق بعد عن موعد إطلاق سيارته الجديدة.

هل ستكون سيارات الفورمولا واحد الجديدة لموسم 2021 مختلفة؟

بالرغم من أنّ على سيارات 2021 الإبقاء على ذات هياكل سابقتاها، فإنّ هناك عددًا من تغييرات القوانين التي ستضمن إحداث بعض الفوارق.

فمن أجل مساعدة بيريللي على التعامل مع السيارات الأسرع في تاريخ الفورمولا واحد، أُدخلت تعديلات على الأرضيّة من أجل خفض الارتكازيّة في 2021.

وكان من المفترض أن تُحافظ بيريللي على خصائص إطارات 2019 للموسم الثالث على التوالي، بالرغم من أنّها طلبت من الفرق اختبار نماذج إطارات جديدة.

وفي حين لاقت تلك التركيبات الأكثر متانة انتقادات من قبل السائقين، فلا يزال من غير الواضح بشكلٍ قاطعٍ أيّ الإطارات ستُستخدم في النهاية.

ويُسمح لمصنّعي المحرّكات بتقديم وحدات طاقة جديدة قبل السباق الأوّل من الموسم.