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فورمولا واحد تُواجه صعوبات على صعيد الاستراتيجيّة في سيلفرستون

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فورمولا واحد تُواجه صعوبات على صعيد الاستراتيجيّة في سيلفرستون
07-08-2020

تُواجه فرق الفورمولا واحد وضعًا ضبابيًا بالتوجّه إلى التجارب التأهيليّة غدًا السبت في سيلفرستون كون إطارات "ميديوم" و"سوفت" أظهرت وتيرة متقاربة جدًا، بينما تتآكل الأخيرة بشكلٍ سريع.

ستميل الفرق للابتعاد عن التركيبة الألين، لكنّها تضرّرت نتيجة افتقارها لقدرٍ كافٍ من إطارات "هارد" و"ميديوم" لإكمال عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت بيريللي قد جلبت إطارات ألين بخطوة لجائزة الذكرى الـ 70 الكبرى، لكنّ السائقين اكتشفوا اليوم أنّه من الصعب الإبقاء على إطارات "سي4" الألين لنهاية هذا الأسبوع حيّة لفترة طويلة، كما أنّه لا يوجد فارق وتيرة كبير بينه بين "سي4" و"سي3".

لهذا السبب لا يُعدّ الإطار الألين جذّابًا كإطارٍ للتصفيات وبدء السباق عليه، حيث تبدو الإطارات المتوسّطة الخيار الأفضل.

لكنّ خيارات الإطارات القياسيّة لموسم 2020 تعني أنّ كلّ سائق يبدأ عطلة نهاية الأسبوع بثماني مجموعات من الإطارات الحمراء، وثلاث فقط "ميديوم" واثنتين "هارد".

واعتمدت الفرق استراتيجيّات مختلفة بالفعل لإكمال عطلة نهاية الأسبوع ولا تزال لديها تركيباتها الاعتياديّة للتصفيات والسباق. إذ ركّزت مكلارين على سبيل المثال على الإطارات الليّنة، بينما جمعت رينو بين "هارد" و"سوفت"، بينما اختبر الآخرون إطارات "ميديوم".

وقال كارلوس ساينز الإبن: "أعتقد بأنّ الجميع سيُواجه صداعًا. خاصة في القسم الثاني من التصفيات. يتمحور الأمر حول ما تريد بدء السباق به بصرف النظر عن العبور أم لا".

وأكمل: "سيفرض ذلك تحديًا. أحبّ فكرة الحصول على إطارات مختلفة عن نهاية الأسبوع الماضي، كون ذلك يفرض تحديًا على المهندسين، والسائقين والإعدادات، والميكانيكيين والجميع".

وأردف: "اخترنا اليوم الاقتصار على الإطارات الليّنة، والحفاظ على إطارات ميديوم وهارد لبقيّة عطلة نهاية الأسبوع".

وقال الإسباني أنّه كان من الصعب جعل الإطارات الليّنة تدوم لفترة طويلة: "تلك مهمّة صعبة جدًا، هناك شروخٌ كثيرة وتحبّبٌ كثيرٌ على الإطارات الأربعة. الأمر عبارة على محاولة النجاة".

من جانبه قال أليكسندر ألبون سائق ريد بُل أنّه كان من الواضح أنّ إطارات "سي4" ليست الأسرع نهاية هذا الأسبوع.

وقال: "أعتقد بأنّه ليس خيارًا رائعًا من قبل بيريللي. الإطار ليس الأسرع، وهو ليّنٌ جدًا لحلبة مثل هذه. أعتقد بأنّ إطارات ميديوم كانت أسرع من سوفت اليوم".

وأضاف: "أغلب السيارات كانت أسرع على إطارات ميديوم، ولو كنت أسرع على إطارات سوفت فذلك بعُشرٍ من الثانية فقط".

وأكمل: "المشكلة أنّه ليس لدينا قدرٌ كافٍ من إطارات ميديوم وهارد لنهاية الأسبوع. سيكون الغد مهمًا على صعيد اختيار الإطار المناسب في الوقت المناسب".

من جانبه قال لويس هاميلتون أنّ تركيبتَي "سي4" و"سي3" بدتا متشابهتين، بالرغم من أنّ الأخيرة عانت من ارتفاعٍ مفرط لدرجات الحرارة.

وقال: "بدا الأمر كما لو أنّهما ذات التركيبة بصدق. الإطار الألين ترتفع حرارته بشكلٍ مفرط في نهاية اللفّة، أمّا الآخر فهو نفسه طوال الوقت في المنعطفات الأخيرة".

كما شاطره فالتيري بوتاس الرأي بالقول: "الإطارات الليّنة أفضل في بداية اللفّة، لكنّها تتراجع أكثر قرب نهايتها".

وأضاف: "هكذا تسير الأمور، إنّها حلبة عالية الطاقة، والإطارات تواجه متاعب لمجاراة المنعطفات السريعة. سندرس ذلك هذه الليلة وسنحتاج للتوصّل إلى الخطة المناسبة للتصفيات".

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