فورد تكشف سبب عودتها إلى الفورمولا واحد

أعلن عملاق صناعة السيارات الأمريكي يوم الجمعة أنه سيعود إلى منافسات الفورمولا واحد بدءاً من موسم 2026، حيث عقد صفقة مع ريد بُل للعمل معاً على وحدات الطاقة.

ستشكل هذه الشراكة عودة فورد إلى الفئة الملكة بعد غياب دام 22 عاماً، حيث كانت تمتلك فريق جاغوار الذي بيع في نهاية المطاف إلى ريد بُل عام 2004.

وخلال الفترة خارج الفورمولا واحد، حافظت فورد على تواجدها في رياضة السيارات مثل الراليات وسباقات السيارات الرياضية.

ويبدو أن سعي البطولة نحو زيادة المكوّن الكهربائي في المحركات مع قوانين جديدة بالكامل، شكل عاملاً أساسياً في عودة المصنع العريق.

حيث أجاب مارك راشبروك المدير العالمي لدى فورد حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت فورد لتعود من دون تغيير القوانين: "كلا، لا أعتقد ذلك".

وأكمل: "إن لم تتغير القوانين فإن وحدات الطاقة ستستمر كما هي ولن تكون لدينا فرصة للمنافسة، وذلك بالتالي سيشكل خطوة للخلف بالنسبة لنا".

وكان الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" قد أكد يوم الجمعة أن ستّة مصنعين سجلوا كمزودين للمحركات الجديدة بدءاً من 2026: فيراري، مرسيدس، ألبين، آودي هوندا وريد بُل.

وسيتزود فريقا ريد بُل وألفا تاوري بمحركات ريد بُل فورد بدءاً من موسم 2026 عبر شراكة جديدة ستجلب خبرات فورد التقنية إلى مصنع ريد بُل في ميلتون كينز.

وشدد راشبروك على أهمية التعاون التقني بين فورد وريد بُل مشيراً إلى أن الصفقة تتجاوز مجرد التسويق.

فقال: "نسبة التعاون التقني 100 بالمئة".

واختتم: "نحن لا نخوض السباقات فقط من أجل التسويق، خاصة الفورمولا واحد. فهي فرصة حقيقية لاكتساب الخبرات التقنية وذلك مهم للغاية بالنسبة لنا، لولا ذلك لما كنا لندخل هذه الصفقة".

الكسوة اللونية لسيارة ريد بُل 2023 1 / 20 الصورة من قبل: من دون حقوق شعار ريد بُل فورد باورترينز 2 / 20 الصورة من قبل: ريد بُل ريسينغ سيرجيو بيريز، ريد بُل 3 / 20 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل سيرجيو بيريز، ريد بُل 4 / 20 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل سيرجيو بيريز، ريد بُل 5 / 20 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل سيرجيو بيريز، ريد بُل 6 / 20 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل سيرجيو بيريز، ريد بُل 7 / 20 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل سيرجيو بيريز، ريد بُل 8 / 20 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل سيرجيو بيريز، ريد بُل 9 / 20 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل ماكس فيرشتابن، ريد بُل 10 / 20 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل ماكس فيرشتابن، ريد بُل 11 / 20 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل ماكس فيرشتابن، ريد بُل 12 / 20 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل ماكس فيرشتابن، ريد بُل 13 / 20 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل ماكس فيرشتابن، ريد بُل 14 / 20 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل ماكس فيرشتابن، ريد بُل 15 / 20 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل ماكس فيرشتابن، ريد بُل 16 / 20 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل ماكس فيرشتابن، ريد بُل 17 / 20 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل ماكس فيرشتابن، ريد بُل 18 / 20 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل ماكس فيرشتابن، ريد بُل 19 / 20 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل ماكس فيرشتابن، ريد بُل 20 / 20 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل