فورد: تصاعد شعبية الفورمولا واحد يعني "أنها خيار يتطلب النظر فيه"

تصاعدت التكهنات مؤخراً بأن العلامة العريقة تخوض محادثات متقدمة مع ريد بُل حيال وضع شعارها على وحدات طاقة العلامة النمساوية مع بداية موسم 2026.

بل حتى أن هناك تقارير أشارت إلى إمكانية حسم الصفقة وإكمالها قبل بداية الموسم المقبل. لكن فورد التزمت الصمت حتى الآن حيال المسألة.

بالمقابل، اعترفت العلامة الأمريكية أن تصاعد شعبية الفورمولا واحد غيّر من نظرتها للبطولة وإمكانية العودة إليها.

وشاركت فورد آخر مرة في البطولة ما بين عامي 2000 و2004 مع جاغوار، كما وضعت شعارها على محركات كوزوورث حتى 2004، قبل أن ينتقل تركيزها إلى منافسات بطولة العالم للراليات والسيارات الرياضية.

وفي تصريح حصري من مارك راشبروك مدير قسم الأداء لدى فورد لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، أكد فيه أن العلامة الأمريكية قد غيرت من نظرتها بالفعل بعد الشعبية الكبيرة التي باتت تتمتع بها البطولة، فقال: "تمتلك الفورمولا واحد بالتأكيد شعبية متزايدة بشكل قوي في الولايات المتحدة والعالم كذلك".

وأكمل: "لقد نجحوا بإنشاء سباقات رائعة بمنافسات مذهلة. ما زالت قمة رياضة السيارات، لكنهم وصلوا إلى جمهور جديد مع أمور مختلفة مثل ’قُد للنجاة’".

وتابع: "كشركة، نحن نشارك في السباقات بهدف الإبداع وعرض التقنيات وفرصة التعلم، لكن كذلك لدواعٍ تسويقية. لقد تغير وضع البطولة بالتأكيد، وباتت خياراً يستحق التفكير فيه".

شعار فورد على سيارة دبليو آر سي تصوير: صور موتورسبورت

وحين سُئِل حيال شائعات العودة في موسم 2026، قال راشبروك: "نحن لا نعلق على التكهنات، لكن الأمر مماثل لجميع تلك البطولات والسلاسل. تقع على عاتقنا مسؤولية دراستها وفهمها، ومن ثم اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالمشاركة من عدمها".

ومن بين العوامل التي تثير اهتمام المصنعين في 2026، الانتقال لاستعمال وقود مستدام بالكامل الأمرُ الذي أشارت إليه آودي وكاديلاك بالفعل.

"الوقود المستدام أمر نهتم به بالفعل، لكنه أمر نقوم به في السلاسل الأخرى" قال راشبروك.

وأكمل: "’دبليو آر سي’ تستعمله، وذلك من العام الماضي، وقد شكل ذلك تجربة تعليمية رائعة لنا".

وأردف: "كذلك الحال مع المركبات، فقد انتقل البعض إلى مركبات كهربائية بالكامل بينما سيبقى البعض الآخر مع محركات الاحتراق الداخلي".

واسترسل: "لكننا نريد الاستدامة لنا كشركة، ليس فقط لناحية إنتاج السيارات الكهربائية بل نحو مزيد من الاستدامة مع المحركات. نحن ندعم جميع السلاسل للانتقال إلى وقود أكثر استدامة".

ولعل العامل الآخر الذي يثير اهتمام فورد، هو احتمالية انضمام "جينيرال موتورز" عبر علامتها كاديلاك، خاصة لكونها منافساً أساسياً للعلامة الأمريكية في السوق التجارية.

لكن راشبروك أشار إلى أن سياسة "جي.أم" لا تؤثر مباشرة على خطط فورد.

فقال مختتماً: "ليس بالضرورة. لكن سيكون من المثير للاهتمام مراقبة كيفية سير الأمور حيال نجاحهم بأن يصبحوا الفريق رقم 11".