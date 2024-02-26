فورد "المحبطة" تريد حلاً سريعاً للتحقيقات ضد هورنر
أضافت فورد عملاق صناعة السيارات الأمريكي المزيد من الضغط على ريد بُل لإكمال التحقيقات في الادعاءات الموجهة ضد كريستيان هورنر مدير فريقها في الفورمولا واحد.
كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل
إريك جونيوس
الادعاءات ضد هورنر
وجد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل نفسه ضمن جدل كبير وسط ادعاءات موجهة له من قبل إحدى الموظفات، كما أن ريد بُل بدأت تحقيقاً مستقلاً للنظر في المسألة
مع تواصل الصمت حول تحقيق ريد بُل المستقلّ الذي أجرته للنظر في الادعاءات الموجهة ضد هورنر من قبل إحدى الموظفات، قامت فورد بحثّ شركة مشروبات الطاقة على حلّ المسألة بسرعة.
وفقاً لتقرير نشرته "أسوشياتد بريس"، فإن جيم فارلي المدير التنفيذي لدى فورد، أرسل رسالة إلى ريد بُل موضحاً فيها أن العلامة الأمريكية ليست مسرورة من غياب تقدم ملحوظ في المسألة، حيث تعتقد بأنه يجب أخذ المسألة بجدية بالغة.
وفي الرسالة التي اطلعت عليها "أسوشيتد بريس"، كتب فارلي أن "استياء فورد يزداد، بسبب غياب أي نتيجة أو توجه واضح من قبلكم، رغم التوقعات بحل عادل ومنصف للمسألة".
وجاء أيضاً: "نحن بدورنا محبطون بسبب قلة الشفافية تجاهنا إزاء تفاصيل هذه المسألة، نحن، شركاؤكم، ونتطلع قدماً لتلقي ردّ كامل بجميع موجودات التحقيق".
كما طالب فارلي أن تعير ريد بُل "انتباهاً سريعاً وجدياً" للمسألة.
ودخلت فورد في شراكة مع قسم ريد بُل لوحدات الطاقة للعمل بدءاً من موسم 2026، لكنها بدأت بالفعل النشاطات الإعلانية المصاحبة لهذه الشراكة.
وأوضح فارلي أن فورد بصفتها شركة عائلية، ليست مسرورة من كيفية سير الأمور، معبراً عن عدم رضاه حيال تجاهل الطلبات المتكررة بمزيد من الشفافية.
حيث جاء في الرسالة: "كما أشرنا سابقاً، وبغياب أية ردود شافية، فإن القيم التي تتبناها فورد غير قابلة للنقاش".
وتابع: "من المهم جداً أن يُظهر شركاؤنا التزاماً حقيقياً بنفس القيم. أنا وفريقي متاحون في أي وقت لمناقشة هذه المسألة. كما أننا نصرّ ونأمل إيجاد حل نتفق عليه جميعاً".
وليست فورد الطرف الوحيد الذي طالب بحل سريع للمسألة، خاصة وأن بداية الموسم باتت على الأبواب وهناك بعض القلق من أن الجدل وراء هذه المسألة قد يطغى على أحداث السباق الأول.
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