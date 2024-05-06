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فورد: الالتزام تجاه ريد بُل في الفورمولا 1 "لم يتغيّر" بعد مغادرة نيوي

قال الصانع الأمريكي فورد شريك ريد بُل للمحرّكات لموسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا 1 أنّ التزامه تجاه الحظيرة النمساويّة "لم يتغيّر" على خلفيّة مغادرة أدريان نيوي مصمّم الفريق.

مقر وحدات طاقة ريد بُل

الصورة من قبل: جون نوبل

أعلنت ريد بُل في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع عن أنّ نيوي سيُغادر فريق الفورمولا 1 بعد عقدين من الزمن في صفوف حظيرة ميلتون كينز، وذلك بعد شراكة أنتجت سبعة ألقابٍ للسائقين وستّة للصانعين حتّى الآن.

ومثّلت هذه الأنباء ضربة موجعة لريد بُل من منظور خارجي، بينما قلّل الفريق نفسه من تأثير مغادرة صاحب الـ 65 عامًا، حيث أصرّ الفريق على أنّ لديه خطّة قويّة لخلافة نيوي تحت قيادة المدير التقني بيير فاشي.

لكن في ظلّ إشارة البعض إلى أنّ فورد ستعمل الآن مع فريقٍ أضعف ممّا تعاقدت معه في البداية، أصرّ مارك راشبروك مدير فورد موتورسبورت للأداء على أنّ مغادرة نيوي ليس لها أيّ تأثيرٍ على التزامها تجاه ريد بُل.

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وقال راشبروك لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لا شيء سوى الإعجاب والاحترام له ونتمنى له الأفضل في مستقبله".

وأضاف: "لكنّ تركيزنا يبقى منصبًا بالكامل على برنامج موحدة الطاقة لموسم 2026. لم يتغيّر ذلك بعد هذه الأنباء".

وأكمل: "الاستمراريّة كانت في المحادثات الأولى التي خضتها مع كريستيان هورنر".

وأردف: "كان سؤالي له: كيف ستُواصل ريد بُل نجاحاتها في 2026 مع القوانين الجديدة؟ ومثل أيّ شركة جيّدة أو أيّ فريق سباق جيّد، فإنّك دائمًا ما تملك خطّة خلافة، ودائمًا ما تُطوّر الأشخاص في هيكلك وتدرّبهم على ذلك".

واختتم بالقول: "لا يختلف الأمر في هذه الحالة. لن أقلّل من شأن أدريان لأنّه مدهش، لكن لكلّ فريق خطّة خلافة".

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