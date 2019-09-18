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فورتز: على الفورمولا واحد إعادة النظر في مناطق الخروج الآمن الحصوية

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فورتز: على الفورمولا واحد إعادة النظر في مناطق الخروج الآمن الحصوية
18-09-2019

يعتقد أليكسندر فورتز سائق الفورمولا واحد السابق أنّ على حلبات الفورمولا واحد البحث عن طرقٍ أفضل للجمع بين استخدام مناطق الخروج الآمن الأسفليّة والمناطق الحصويّة في أجزاء مختلفة من المنعطفات.

يعتقد النمساوي، الذي يرأس جمعيّة سائقي الجائزة الكبرى "جي بي دي إيه"، أنّ طريقة جديدة في التفكير قد تُساعد على توجيه سباقات السيارات بعيدًا عن استخدام حفف "النقانق" كمثبّطٍ للخروج عن المسار.

وبحديثه على إثر حادث أليكسندر بيروني المروّع في سباق الفورمولا 3 في إيطاليا، يعتقد فورتز أنّ تعاملًا مختلفًا مع مناطق الخروج الآمن يجب تبنّيه عند مدخل ومخرج المنعطف.

وقال فورتز لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "يُمكنكم رؤية بعض لقاءاتي لعدّة أعوام قلت فيها أنّني لست داعمًا لمناطق الخروج الأسفلتيّة".

وأضاف: "أعتقد أنّ مناطق الأسفلت في أماكن معيّنة من المنعطفات تكون ذات كفاءة خارقة، وآمنة جدًا وجيّدة. لكنّنا تجاوزنا ذلك الحدّ كثيرًا. وضعنا مناطق خروج آمن أسفليّة في مخارج المنعطفات التي أحبّذ أن تبقى حصويّة. بعض مخارج المنعطفات يجب أن تكون عشبيّة".

ثمّ تابع: "بالنسبة لمدخل المنعطف، الذي عادة ما تنكسر فيه بعض المكوّنات وأنت تصل على سرعة عالية، فإنّ المنطقة الأسفلتيّة تكون جيّدة. يكون الحصى خطرًا في الحقيقة في بعض الحالات هناك، مثلما شاهدنا مع فرناندو ألونسو في ملبورن الذي انزلق بشكلٍ جانبي نحو الحصى. حينها تطير في الهواء وتفقد السيطرة على السيارة أكثر".

وأكمل: "لكن عند المخرج وبعد تقلّص سرعتك، ومع أيّ وجهة نحو المنطقة الأسفليّة، فإنّني أعتقد بأنّ الأسفلت حلٌ مفرط في 80 بالمئة من الحلول".

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واعترف فورتز بأنّ إيجاد الحلّ المثالي ليس سهلًا، لكنّه يعتقد بأنّ الوقت قد حان لدراسة مفصّلة لكلّ منعطف على حدة من أجل تحديد الحلّ الأمثل لكلّ جميع فئات التسابق.

وقال: "بالنسبة للعاملين على الحلبة، وللعمل اليومي، فإنّ مناطق الخروج الآمن رائعة. إن ذهبت إلى منعطف نادي بورشه، وفي حال التفّت سيارة أحد الهواة، فإنّه لا يُلحق ضررًا بسيارته على الحصى، ولن تحتاج لعلم أحمر طوال نصف ساعة إلى أن تُخرج سيارة، هذا ما عليك أن تُقرّره كفورمولا واحد ومشغّل حلبة".

وأضاف: "لا يُوجد حلٌ سهل هنا، لكن ببطء وبشكلٍ مؤكّد فإنّ الجميع ينضمّ إلى رسالة أنّ علينا التفكير في حلول. وهناك حلول".

ثمّ تابع: "كرجل أعمال في تصميم الحلبات فإنّني لن أكشف عن ذلك علنيًا، لكنّني أقترب كثيرًا من القول: حسنًا، تبًا للعمل، علينا مساعدة هذه الصناعة بأكملها. ذلك يعني خطوة تلو الأخرى ومنعطفًا تلو الآخر، وكلّ منعطف مختلفٌ كون الأساليب والخطوط المتّبعة فريدة لكلّ منعطف".

وقال فورتز أنّ "جي بي دي إيه" كانت نشطة في الأعوام الأخير لمحاولة المساعدة على إيجاد حلول تعمل بشكلٍ أفضل، ويعتقد بأنّ حفف النقانق مشكلة كبيرة.

وقال بخصوص ذلك: "لدينا مثالٌ آخر على سوء تموقع حفف النقانق، حيث تسبّبت في حادثة كبيرة. شاهدنا ما حدث في سبا قبل بضعة أعوام في الجي بي 3 (مع قسطنطين تيريشينكو)".

وأكمل: "استجابوا لذلك، وحفف النقانق هذه مخفيّة تحت منحطر بطيء، وهو ما لا يدفع السيارة في الهواء. لكنّ ما حدث في مونزا مثالٌ آخر على أنّ تلك الحلول ليست جيّدة".

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