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فورتز: سائقو الفورمولا واحد يدعمون تمامًا خطط السباقات بدون جمهور لبدء الموسم

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فورتز: سائقو الفورمولا واحد يدعمون تمامًا خطط السباقات بدون جمهور لبدء الموسم
23-05-2020

قال ألكس فورتز رئيس جمعية سائقي الجائزة الكبرى أنّ منظمته تدعم بالكامل الفورمولا واحد في سعيها لعودة البطولة مع ما أطلق عليه "سباقات الأشباح" التي تُقام بدون جمهور، حيث أصرّ على أنّ الجميع يبذلون قصارى جهدهم خلف الكواليس من أجل ضمان معالجة جميع مخاوف السلامة.

قارن فورتز الجهود المبذولة لتقليل مخاطر انتشار عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" خلال سباقات الفورمولا واحد بدون جمهور مع التركيز الاعتيادي على جوانب السلامة الذي تسعى إليه الرياضة منذ حوادث إيمولا المآساوية في 1994.

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وقد مثّل النمساوي السائقين خلال اجتماع عبر الإنترنت مع مدراء الفورمولا واحد وفيا حول الكيفية التي يُمكن من خلالها إقامة سباقات مثل التي المخطط لها في النمسا في يوليو بأقل مخاطر ممكنة، حيث قال بأنّه كان "من الجميل رؤية" كيف غطّى ذلك الاجتماع كل الزوايا المطروحة.

"لم يكن الأمر بمثابة مفاوضات، كان نقاشًا وجدالًا واستغلالًا لجميع الأفكار المتاحة لدى الجميع من أجل ضمان أن يكون بمقدور البطولة العودة في أقرب وقت ممكن بأقل مخاطر وأعلى مستويات سلامة ممكنة" قال فورتز.

وأضاف: "باتت سباقات السيارات، ولا سيّما منذ حادثي سينا وراتزنبرغر على حلبة إيمولا وحتّى مع الدفع الدائم نحو القيادة إلى الحدود القُصوى، رياضة وصناعة آمنة بشكل هائل. الجميع في رياضة السيارات، من الميكانيكيين، مدارء الفرق، العاملين، يتّبعون إجراءات سلامة صارمة للغاية".

في المقابل، شدّد فورتز على أنّ الفورمولا واحد ستزور فقط البلدان التي لن يتأثّر نظامها الطبي باستضافة حدث مثل الجائزة الكبرى.

فقال: "لن يزور قطار البطولة بلدانًا تعاني من ذروة الأزمة إلى حدّ تأثّر نظامها الطبي بهكذا حدث. وقد شدّد جان تود وكذلك تشايس كاري على ذلك".

وأكمل: "أمّا في حالة النمسا، أنا نمساوي، وأعلم أنّ لدينا قدرة كاملة في جانب النظام الطبي. كنا محظوظين كأمّة، حيث كانت الحالات قليلة للغاية. ولا مشكلة فيما يتعلّق بالعلاج الطبي، وحدات الطوارئ والمساحات الطبية حول حلبة ريد بُل رينغ".

كما أوضح فورتز كذلك أنّ السائقين كان ليُفضّلون بالطبّع التسابق أمام جماهير، لكنّهم بالتأكيد تقبّلوا التنازل عن ذلك وكم هو ضروري من أجل صالح الرياضة.

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فقال: "دعونا نقول بأنّ لا أحد في رياضة السيارات، لا سائق، وأنا كذلك، يشجّع سباقات الأشباح التي تُقام بدون جمهور. وذلك كوننا نعيش من خلال المشاعر التي نتشاركها سويًا. هذا هو ما يصنع الفارق. مع ذلك، فإنّ جميع السائقين الذين تحدثت معهم، وهو ما أقوم به على نحوٍ منتظم، قد اتفقوا جميعًا على أن ذلك هو الأمر الصائب في الوقت الحالي، حيث أنّ علينا التزامًا تجاه رياضتنا. الفورمولا واحد صناعة عالمية، إذ وعلى غرار كل حكومة في العالم، نحاول جميعًا إعادة إطلاق الصناعة، الاقتصاد، كون أشخاص وعائلات تعتمد على ذلك، والأمر ذاته في الفورمولا واحد".

واختتم: "لذا فإنّ تلك السباقات بدون جمهور وسيلة للعودة إلى الحلبة أبكر من الانتظار حتى يُمكننا إقامة سباقات بجمهور. وعليه فإنّنا نتطلّع إلى تلك السباقات، وجميع السائقين يتقبّلون ذلك بشكل كامل".

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