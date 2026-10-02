فلافيو برياتوري يريد تجاوز حادثة فرانكو كولابينتو: "كنت غاضبًا، لكن الماضي أصبح من الماضي"
مع اشتعال معركة الصانعين أمام ريسينغ بولز، يسعى فلافيو برياتوري مدير فريق ألبين إلى طي صفحة تصرفات فرانكو كولابينتو في باكو.
فلافيو برياتوري، ألبين
الصورة من قبل: جو بورتلوك
قال فلافيو برياتوري مدير ألبين إن فريقه سيتجاوز حادثة اصطدام فرانكو كولابينتو بزميله بيير غاسلي، بينما يخوض الفريق معركة مع ريسينغ بولز في ترتيب البطولة.
وتسبب كولابينتو في حادث تصادم بين ثلاث سيارات خلال جائزة أذربيجان الكبرى، شمل غاسلي ولاندو نوريس سائق مكلارين، لينسحب السائقون الثلاثة من السباق. وكان سائقا ألبين في طريقهما لحصد نقاط ثمينة، لكن الفريق خسرها لصالح ريسينغ بولز بعدما أحرز أرفيد ليندبلاد المركز السابع.
وفي البيان الصحفي الذي أصدره الفريق بعد السباق، قال برياتوري، المسؤول التنفيذي في ألبين، إنه سيأخذ وقتًا "للتفكير في الأمر ودراسة مسار العمل الذي ينبغي اتباعه". لكن بعد اجتماعات مع قيادة الفريق في مصنعه بإنستون، أصبح الفريق حريصًا على تجاوز الحادثة. وتتمثل الأولوية الرئيسية الآن في اللحاق بريسينغ بولز في الترتيب خلال السباقات الثمانية المتبقية، وهو هدف يخدمه التركيز على الأداء داخل الحلبة بدلًا من أية إجراءات عقابية ضد كولابينتو قد تشتت الانتباه.
وقال برياتوري يوم الجمعة في ماليزيا: "كل ما نفعله يبقى داخل الفريق. بالتأكيد، شعرت بخيبة أمل كبيرة مما حدث في باكو، لكن هذا سباق آخر. علينا أن ننسى. يجب أن ننظر دائمًا إلى المستقبل، والماضي أصبح من الماضي".
وأضاف: "كنت غاضبًا، نعم، مثلما أعتقد أن الجميع في الفريق كان كذلك، بمن فيهم فرانكو، بسبب الخطأ الذي ارتكبه. لكن هذا أصبح من الماضي. ماذا يمكننا أن نفعل؟ مهما فعلنا، فمن المستحيل إعادة الأمور إلى الوراء".
ومع تأخر ألبين الآن بفارق 15 نقطة عن ريسينغ بولز في معركة المركز الخامس، يثق برياتوري بقدرة فريق إنستون على اللحاق بمنافسه.
حيث قال: "نحن نقاتل من أجل المركز الخامس مع ريسينغ بولز، وقد أهدرنا الكثير من النقاط. لكن لا يزال أمامنا ثمانية سباقات. لدينا الكثير من الوقت".
وعقب حادثة باكو، يحمل كولابينتو عقوبة التراجع خمسة مراكز على شبكة انطلاق جائزة البحرين الكبرى المقامة هذا الأسبوع في ماليزيا. ونظرًا إلى تراجع فرص السائق الأرجنتيني في تسجيل النقاط، قررت ألبين استغلال عطلة نهاية الأسبوع في سيبانغ لتركيب محرك احتراق داخلي جديد في سيارة كولابينتو، ما أضاف 10 مراكز أخرى إلى عقوبته على شبكة الانطلاق.
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