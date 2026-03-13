تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

فلافيو برياتوري يؤكد: مرسيدس تريد شراء حصة في فريق ألبين للفورمولا 1

أكد فلافيو برياتوري أن فريق مرسيدس يعتزم شراء حصة في فريق ألبين المنافس، في خطوة قد تعزز العلاقة بين الطرفين خلال السنوات المقبلة.

منشور:
بيير غاسلي، ألبين

بيير غاسلي، ألبين

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور جيتي

أكدت تقارير حديثة حول الصفقة المحتملة – والتي أوضح موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنها تتعلق بشركة مرسيدس نفسها وليس فقط توتو وولف – هذا الأمر، حيث صادق فلافيو برياتوري على هذه المعلومات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الجمعة على هامش جائزة الصين الكبرى.

ووفقًا للخطة المطروحة، تسعى مرسيدس لشراء حصة تبلغ 24% في الفريق الذي يتخذ من إنستون مقرًا له، وهي الحصة المملوكة حاليًا لشركة الاستثمار Otro Capital. ويضم هذا الصندوق الاستثماري عددًا من المشاهير، من بينهم الممثلان رايان رينولدز وروب ماكلهيني ولاعب الغولف روري ماكلروي.

وكانت Otro Capital قد اشترت هذه الحصة مقابل 233 مليون دولار في عام 2023، لكن الارتفاع الكبير في قيمة فرق الفورمولا 1 يعني أن السعر سيكون أعلى بكثير الآن، إذ تضاعفت قيمة فريق ألبين أكثر من مرتين منذ ذلك الحين لتصل حاليًا إلى نحو 3 مليارات دولار.

"كل يوم يحمل وضعًا جديدًا. لكن ما يمكنني قوله هو أنني أعلم بوجود مفاوضات من جانب مرسيدس، وليس توتو، بل مرسيدس نفسها، وسنرى ما سيحدث" قال برياتوري.

Watch: اف1 في أسبوع: مرسيدس ترمي المنافسين بسهامها الفضية في ملبورن والجدل يتصاعد حول القوانين الجديدة

وأضاف: "في الوقت الحالي لدينا ثلاثة أو أربعة مشترين محتملين. لا تنسوا أننا نتحدث عن حصة Otro فقط، وليس لها علاقة مباشرة بألبين. هناك عدة أطراف مستعدة لإتمام الصفقة".

هذا ويُعد كريستيان هورنر المدير السابق لفريق ريد بُل من بين الأسماء المرتبطة بإمكانية شراء هذه الحصة.

وعندما سُئل برياتوري عما إذا كان مهتمًا بشرائها بنفسه، أجاب قائلًا: "لا، لا، لا. أنا فقط أراقب ما يحدث. لا توجد لدينا أية اتصالات مع Otro في الوقت الحالي. لذلك إذا قام شخص ما بشراء الحصة فسنكون سعداء".

يذكر أن ألبين تحولت إلى استخدام محركات مرسيدس بداية من موسم 2026 بعد إنهاء برنامجها الخاص بوحدات الطاقة قبل دخول القوانين التقنية الجديدة. وكان هذا القرار أحد الشروط التي وضعها برياتوري للعودة إلى الفريق كمستشار وكمدير فعلي للفريق.

وعند سؤاله عما إذا كان بإمكانه ضمان عدم تأثير مرسيدس على طريقة إدارة ألبين أو على تصويت الفريق داخل لجنة الفورمولا 1، قال برياتوري: "أعتقد ذلك. ريد بُل كانت رائدة في هذا الأمر خلال السنوات العشر أو الخمس عشرة الماضية بامتلاك فريقين في الفورمولا 1".

وتابع: "كما قلت لكم، مرسيدس تريد شراء حصة Otro البالغة 24%. عادة في أي شركة، من يملك 75% هو من يقرر، بينما تبقى نسبة 25% مجرد مساهم ثانوي. هذه هي الحقيقة".

