فكرة اعتماد مسار معكوس لحلبة سيلفرستون لم تكن جدية منذ البداية

خلال محادثاته مع الفورمولا واحد التي انتهت بموافقة حلبة سيلفرستون على استضافة جائزة بريطانيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع تليها جولة ثانية على ذات الحلبة للذكرى الـ 70 للبطولة، فلم يعرض برينغل "أي شيء غير اعتيادي" عندما تمّت مناقشة الأفكار الممكنة ضمن إعادة الترتيب التي شهدها موسم 2020.

وقد شرح برينغل كيف أنّه من غير العملي التسابق على تصاميم المسارات البديلة في سيلفرستون - الحلبة الدولية بطول 1.851 ميل والحلبة المحلية بطول 1.639 ميل (وهنالك كذلك حلبة ستو المضمّنة بها بطول 1 ميل) - أو التسابق بشكل معاكس على مسار الفورمولا واحد المعتاد.

فصرّح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلًا: "حسنًا، لم تكن تلك في الواقع أفكار جدية، كون جوهر سيلفرستون هو مسار الجائزة الكبرى، ولا يُمكنك اعتماد مسار معاكس".

وأضاف: "ما تمّ تداوله عن تلك الأفكار نتج فقط بسبب أنّني لم أرد سريعًا على أحد الصحافيين وأغلق تلك المسألة، لكنّ ذلك كان رائعًا كون هذه القصة ظلت في الصحف ووسائل الإعلام لثلاثة أو أربعة أسابيع وأبقى ذلك على اسمنا في الواجهة".

وتابع: "لكن نحن حلبة معتمدة على اتّجاه المنعطفات ولا يُمكننا اعتماد مسار معاكس. كما أنّنا لو تسابقنا على المسار الدولي، فإنّك تحظى حينها بنصف المنعطفات الجيّدة فقط".

وأردف: "إلى جانب أنّك لا تحصل فجأة على ترتيب مختلف وجديد للحلبة. وكذلك لم يكن من الممكن التسابق على المسار المحلي، حيث سيتسبب بدوار كبير للسائقين، لذلك لم تؤخذ تلك الأفكار على محمل الجد".

جديرٌ بالذكر أنّه وبالنسبة للسائقين لويس هاميلتون، جورج راسل، لاندو نوريس - والأنغلو تايلندي أليكسندر ألبون - فإنّ جائزة بريطانيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع ستمثّل المرّة الأولى التي يتسابقون فيها على أرضهم من دون حضور الجمهور.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا قد يخسره السائقون البريطانيون بسبب غياب الجمهور، قال راسل سائق ويليامز: "أعتقد بأنّك تخسر تلك الضجّة التي تحيط بك في أثناء دخولك للبادوك. حيث أنّك دومًا ما تحصل على ذلك الدافع الإضافي عندما تتسابق في موطنك مع ذلك الدعم من الجمهور".

وتابع: "إنّه شعور مدهش، أن تدخل البادوك وترى الجميع يهللون باسمك في لفّة التحمية وكل هذه الأمور".

وأكمل: "في نهاية المطاف، متى وضعت خوذتي، أحاول القيادة بأسرع وتيرة ممكنة، سواء كان ذلك في سيلفرستون أو المجر، أو النمسا، أينما كان ذلك".

واختتم: "لكنني سأفتقد ذلك الدعم من الجمهور، لا سيّما وأنّ سيلفرستون كان من بين أبرز سباقاتي العام الماضي - من جانب التفاعل مع الجمهور - لكن بغض النظر عن ذلك، بمجرد أن أضع خوذتي، لا يتغيّر شيء في الحقيقة".