بعد مساعدة جورج راسل من خلال منحه سحبًا هوائيًا في تصفيات مونزا، قال كيمي أنتونيللي إنه يتوقع من زميله في الفريق ومنافسه على البطولة أن يفعل الشيء نفسه لاحقًا هذا الموسم.

لم يكن أمام الإيطالي الكثير ليكسبه من نتيجة تصفياته بسبب عقوبة التراجع إلى آخر شبكة الانطلاق، ولذلك أمضى الحصة فعليًا في مساعدة راسل، الذي تأهل في نهاية المطاف بالمركز الثاني.

واستغلت مرسيدس الفرصة لتركيب مكونات جديدة للمحرك في سيارة أنتونيللي في مونزا، نظرًا إلى أن الحلبة تُعد واحدة من الأسهل على روزنامة البطولة من حيث التجاوز، فضلًا عن حاجة الفريق إلى توسيع مخزونه من مكونات وحدات الطاقة المتاحة له.

وهذا يعني أن متصدر البطولة كان أمامه دور مختلف في حلبة موطنه، تمثل في مساعدة زميله في الفريق وأقرب منافسيه على اللقب في معركة تحقيق البول بوزيشن.

وشمل ذلك مساعدة راسل في كلتا محاولتيه في القسم الثالث من التصفيات. إذ انطلق أنتونيللي أمام زميله في بداية اللفتين لمنحه سحبًا هوائيًا على الخط المستقيم الرئيسي، قبل أن يسمح لراسل بالمرور.

واستفاد راسل في نهاية المطاف من هذا الترتيب، ليحجز المركز الثاني على شبكة الانطلاق خلف بيير غاسلي، الذي حقق أول بول بوزيشن في مسيرته في الفورمولا 1.

"من الواضح أن هذا شعور غريب جدًا. كان عليّ القيام بعملي، وهو مساعدة جورج. حاولت تقديم أفضل ما لدي من أجل مساعدته بأكبر قدر ممكن" قال أنتونيللي عن ظهر يوم السبت غير المعتاد.

وكانت المحاولة الوحيدة لأنتونيللي في القسم الثالث من التصفيات على حلبة شبه خالية في منتصف الحصة. وبعد أن منح راسل عامل السحب، واصل أنتونيللي لفة إضافية وسجل زمنًا كان كافيًا لاحتلال المركز السابع في الحصة.

لكن مركزه في التصفيات لم يكن ذا أهمية كبيرة في نهاية المطاف، إذ سينطلق من آخر شبكة الانطلاق في السباق بسبب عقوبته لتجاوزه العدد المسموح به من مكونات وحدة الطاقة، وهي عقوبة كانت معروفة بالفعل قبل بداية عطلة نهاية الأسبوع.

حيث قال عن ذلك: "كان القسم الثالث من التصفيات غريبًا جدًا، حتى اللفة التي خضتها. كانت لفة مقبولة، لكنها لم تكن مميزة. كان لدي وقود أكثر في السيارة مما يكون لدينا عادة. لم أرغب في ارتكاب أي أخطاء من شأنها التأثير في البرنامج الذي خططنا له، والذي كان يتمثل في منح جورج عامل السحب في اللفة الأخيرة أيضًا. من الواضح أن لدي مشاعر مختلطة، لكن هذه هي الحال. نحن مستعدون للقتال غدًا".

ورغم مشاركة سائقي مرسيدس في صراع البطولة، كان الفريق حازمًا في التأكيد على أن راسل وأنتونيللي يجب أن يضعا مصالح الفريق في المقام الأول، بما في ذلك قبول أوامر الفريق عند الحاجة لتعظيم نتيجة الفريق.

وكان راسل قد فعل الأمر ذاته قبل أسبوعين في زاندفورت. إذ كان أنتونيللي يسير أمامه قبل أن يتوقف متأخرًا في خط الحظائر خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية، ما أدى إلى تراجعه خلف راسل، لكنه منحه إطارات أحدث. وأصدرت مرسيدس بعد ذلك تعليماتها إلى راسل للسماح لأنتونيللي بالمرور، وهو ما امتثل له رغم تشكيكه في القرار في البداية.

وفي مونزا، جاء دور أنتونيللي للعب دور الفريق. ومع توقع حاجة راسل أيضًا إلى مكونات إضافية لوحدة الطاقة في وقت لاحق من الموسم، يتوقع أنتونيللي من زميله في الفريق رد الجميل إذا سنحت الفرصة.

"نحن جميعًا متفقون على هذا الأمر. بما أنه كان لاعبًا جيدًا ضمن الفريق في زاندفورت، فقد فعلت ما طلبه مني الفريق. وأنا سعيد لأن الأمر نجح" قال أنتونيللي.

وأضاف: "بالطبع، عندما يحين دوره، سنتحدث عن الأمر. نحن واضحون جدًا بشأن ذلك. عندما نستطيع، سنساعد بعضنا بعضًا، وخصوصًا في هذا النوع من المواقف. لم يكن لدي شيء لأكسبه، بينما كان هو يقاتل من أجل البول بوزيشن".

ومع تأخر راسل عن أنتونيللي بفارق 59 نقطة في ترتيب البطولة، تمثل مونزا فرصة جيدة له لتقليص الفارق، بسبب عقوبة زميله في الفريق.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أنتونيللي سيحتاج إلى استخدام مكونات إضافية للمحرك في وقت لاحق من العام، في ظل عمل مرسيدس على محرك مطور. وقد تكون باكو هي الفرصة الأفضل أمام راسل لتصفية عقوباته الخاصة، إذ تعد الحلبة الأذربيجانية أيضًا واحدة من حلبات الروزنامة التي يُعتبر التجاوز عليها سهلًا نسبيًا.