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"فظيع، وغير مقبول إطلاقًا": سائقو الفورمولا 1 محبطون من خلل برمجيات جائزة البحرين الكبرى

أبدى سائقو الفورمولا 1 آراءهم بشأن خلل البرمجيات غير المسبوق في جائزة البحرين الكبرى، والذي تركهم بلا قوة خلال لفة التحمية.

منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: جو بورتلوك صور جيتي

أعرب عدد من أبرز سائقي الفورمولا 1 عن استيائهم من أعطال برمجيات وحدات الطاقة التي عرقلت انطلاقة جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا، حيث وصف لاندو نوريس الأعطال الإلكترونية بأنها "فظيعة"، معتبرًا أنها دليل إضافي على ضرورة ابتعاد الفورمولا 1 عن الأنظمة الهجينة.

وأُلغيت الانطلاقة على حلبة سيبانغ المبتلة بعدما تعرض عدد كبير من السيارات لمشكلات برمجية عطلتها بشكل كبير. وبما أن الحدث كان أول سباق في ظروف ماطرة تخوضه سيارات جيل 2026، تسبب خلل في البرمجيات عند قيادة السائقين بسرعات منخفضة جدًا، بعدما فعّل نظام التحكم في وحدة الطاقة وضع القيادة في الظروف الماطرة، في بقاء السائقين عالقين في وضع الخمول في نقاط مختلفة من لفتَي التحمية المقررتين.

ومع بقاء عدة سيارات عالقة في حلقة الخمول تلك، اضطر الاتحاد الدولي للسيارات إلى إعداد وتصحيح برمجية جديدة وتسليمها بسرعة إلى جميع الفرق الـ11 لتثبيتها خلال فترة التوقف التالية تحت العلم الأحمر، مع إلغاء خفض الطاقة المعتاد في الظروف الماطرة في الأجزاء المتأثرة. وتسبب ذلك في تأخير انطلاق السباق 50 دقيقة، وهو ما شكّل نقطة سلبية كبيرة للفورمولا 1 قبل سباق كان ممتعًا ومثيرًا في ظروف جوية متغيرة.

ومع وجود تحفظات لدى السائقين أصلًا بشأن اعتماد سباقات الفورمولا 1 لعام 2026 بشكل كبير على البطارية والإلكترونيات المتحكمة في السيارات، لم يؤدِ هذا الحادث إلا إلى زيادة نفورهم من الصيغة الحالية.

وقال نوريس، وهو أحد سائقي مرسيدس القلائل الذين تعرضوا للخلل: "إنه فظيع بكل بساطة. لا أعرف، لكنه يثبت فقط أنه لا ينبغي أن يكون لدينا أي شيء من هذا القبيل، في الجانب الإلكتروني."

وقال أوسكار بياستري بسخرية: "لم أشاهد سباق فورمولا 1 يتأخر بسبب خلل برمجي من قبل. كانت هذه جديدة بالنسبة لي. علقت لنحو ثانية واحدة. عندما لا يعمل الشاحن التوربيني في هذه السيارات، فمن الأفضل لك دفع السيارة بدلًا من استخدام المحرك. كان الأمر غريبًا جدًا. لم يكن منظرًا جيدًا، لكن أعتقد أنه سيكون من غير العادل توجيه اللوم قبل الحصول على تفسير."

وكان سيرجيو بيريز سائق كاديلاك، الذي كان يقود إحدى سيارات عديدة مزودة بوحدات طاقة فيراري وتأثرت بالخلل، أقل تساهلًا.

وأوضح المكسيكي: "تشعرت وكأنك في سيارة كارتينغ مستأجرة وانتهى وقتك. كنت تضغط على دواسة الوقود وتحاول التسارع، لكن شيئًا لم يكن يحدث".

وأضاف: "أنا متأكد من أننا سنتعلم من هذا كرياضة. لكن ما حدث اليوم غير مقبول إطلاقًا بالنسبة إلى الرياضة."

وقال سائق هاس أوليفر بيرمان إن توقف دواسة الوقود بسبب شيء خارج عن سيطرته كان "مخيفًا".

وقال: "لم أرَ شيئًا كهذا من قبل. لقد صُدمت. لم أكن أعرف حتى أن الاتحاد الدولي للسيارات يستطيع التحكم في دواسة الوقود لدينا. كان ذلك مخيفًا جدًا في الواقع. توقفت دواسة الوقود عن العمل لدي، لكن يبدو أن الجميع توقف لديهم الأمر أيضًا. كان المحرك يعمل فقط في وضع الخمول."

وقال فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن إن السلسلة أصبحت تعتمد الآن على "الكثير من التكنولوجيا"، وشعر أيضًا بأن "المشاهدين لا يقدّرون ذلك حقًا".

في المقابل، شبّه ماكس فيرستابن، الفائز بالسباق والذي ساعدت انطلاقته البطيئة في البداية على تحفيز ظهور الخلل، فوضى لفة التحمية بسباق سيارات الليغو للكارتينغ في سيلفرستون.

وقال الهولندي: "هذه هي المشكلة التي نواجهها. هذه المحركات معقدة للغاية، وهناك الكثير من البرمجيات المدمجة فيها. كنت أول من تسبب في المشكلة، ثم نظرت في مرآتي وقلت في نفسي: "لحظة، هل ينتظرونني أم ماذا يحدث؟"

وأردف: "كان الأمر أشبه بسباق الليغو، بالسرعة نفسها. وفي مرحلة ما كنا نسير خمسة سيارات جنبًا إلى جنب على الخط المستقيم لأننا لم نكن نفهم ما الذي يحدث. ثم أكملنا لفة، وبعدها رأيت ثماني سيارات أخرى لا تزال تسير ببطء شديد".

وأكمل: "ماذا يمكنك أن تقول؟ أعني، هذا ليس ما تريده للرياضة، أليس كذلك؟".

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