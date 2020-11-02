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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

"فشل في اللحام" تسبب بانسحاب غاسلي من سباق إيمولا

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"فشل في اللحام" تسبب بانسحاب غاسلي من سباق إيمولا

قال فريق ألفا تاوري أن الانسحاب "القاسي" لسائقه بيير غاسلي من سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى للفورمولا واحد، كان بسبب فشل في اللحام أدى إلى خسارة في ضغط الماء.

بدا الفرنسي ضمن وتيرة قوية خلال التصفيات حيث تأهل رابعاً، وكان يطمح لتسجيل نتيجة جيدة في السباق، حتى أنّه اقترب من لويس هاميلتون - الذي فاز بالسباق لاحقاً - خلال اللفة الأولى قبل أن يتراجع خلفه.

ولاحظ ميكانيكيو ألفا تاوري بقعة ماء متسربٍ قبل انطلاقة السباق، وكانوا يأملون بأن يتمكنوا من إصلاح  المشكلة بسرعة.

وتمسك غاسلي بخط التسابق إلى جانب هاميلتون الذي عانى من انطلاقة سيئة. لكنه في نهاية المطاف خسر مركزه لصالح دانيال ريكاردو سائق رينو.

لكن وبعد اللفة الثامنة تلقى غاسلي رسالة مستعجلة من فريقه حول "وضع خطير"، وقيل له كذلك أنه "لا توجد خيارات أخرى، سوى الانسحاب الآن أو أن الضرر سيكون كبيراً".

لذا اضطر الفرنسي إلى دخول منصة الصيانة من المركز الخامس من أجل حماية محرك هوندا. بينما واصل زميله دانييل كفيات السباق ليحقق المركز الرابع.

"لقد كان ذلك الانسحاب قاسياً للغاية، خاصة على حلبة موطن الفريق هنا في إيمولا. لقد كانت عطلة نهاية الأسبوع جيدة للغاية حتى الآن" قال غاسلي.

وأكمل: "كان انسحاباً محزناً جداً، لكن الفريق لاحظ انخفاض ضغط الماء بالفعل خلال اللفات الأولى، لذا حاولوا كل ما بوسعهم لإصلاح المشكلة. لكن للأسف، لم نتمكن من حلها، ما كان يعني ضرورة الانسحاب بعد بضع لفات فقط".

وأردف: "نحن نسعى للأفضل على الدوام. لقد كانت انطلاقتي رائعة، وكانت ردة فعلي جيدة حقاً. حاولتُ الاقتراب إلى جانب لويس، لكن قررتُ أنني كنت أقرب من اللازم، وكان عليّ التراجع عن محاولتي تلك".

وتابع: "بعد ذلك، كنا في المركز الخامس. كانت السيارة سريعة جداً طوال الوقت، كان شعوري جيداً خلف دانيال، أعتقد أننا كنا نمتلك وتيرة أسرع بقليل منهم (رينو). أعتقد أننا كنا ضمن ننافس وبالتأكيد ضمن المراكز الخمسة الأولى".

واسترسل: "إنه انسحاب قاسٍ حقاً على حلبة الموطن. لكن هذه هي رياضة السيارات للأسف".

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من جهته، أوضح فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري عن اعتقاد طاقم العمل أن المشكلة قد حُلت قبل انطلاقة السباق.

فقال: "اعتقدوا أن المشكلة حُلت. لكن كان هناك قسم صغير مكسور، للأسف".

وتابع: "لاحظنا بعد اللفات الأربع أو الخمس الأولى انخفاض ضغط الماء، من ثم قررنا إدخاله، لأننا لم نكن نرغب المخاطرة بوحدة الطاقة. كان هناك فشل في اللحام على مشعاع التبريد".

وأردف: "كانت عطلة نهاية أسبوع رائعة بالنسبة لنا. لقد قام بعمل جيد جداً في التصفيات وأنهى رابعاً. قدم انطلاقة مذهلة، ووصل إلى جانب هاميلتون الذي دفعه إلى الجهة اليمنى، حيث اضطر لخفض سرعته".

وأردف: "نجح بالبقاء في المركز الخامس خلال اللفة الأولى. لا بد من القول أنه قام بعمل رائع".

واختتم: "عقدنا اجتماعاً للتو بعد السباق، وبالطبع كان محبطاً جداً كما هو حالنا، لأننا كنا قادرين على تسجيل كمية جيدة من النقاط".

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