فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

"فشلنا، ولذلك كان علينا أن نتحرّك".. فاسور يتحدث عن محادثاته مع سائقي فيراري وتداعيات جائزة المكسيك الكبرى

عقد فريد فاسور محادثات مشتركة مع لويس هاميلتون وشارل لوكلير، في الوقت الذي تسعى فيه فيراري إلى منع تحوّل الصراعات على الحلبة بين سائقيها البارزين إلى مواجهات تخرج عن السيطرة.

منشور: 06-11-2026

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فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

الصورة من قبل: سام باجنال

أكّد فريد فاسور، مدير فريق فيراري في الفورمولا 1، أنّه نجح في تسوية الخلافات مع شارل لوكلير ولويس هاميلتون، عقب المواجهة التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة بينهما خلال جائزة المكسيك الكبرى الأسبوع الماضي.

وخلال جولة مكسيكو سيتي، خرج هاميلتون ولوكلير عن المسار في اللفة الأولى أثناء تنافسهما على الصدارة، لكن هاميلتون خسر مركزًا لصالح ماكس فيرستابن، في حين تعرّض لوكلير لعقوبة، قبل أن يتنازل هو الآخر في نهاية المطاف عن الصدارة لصالح سائق ريد بُل.

ومضى فيرستابن ليحقق الفوز بالسباق، متقدمًا على هاميلتون الذي حلّ ثانيًا، بينما اكتفى لوكلير بالمركز الرابع خارج مراكز منصة التتويج. وكانت المواجهة الحادة بين سائقي فيراري في اللفة الأولى قد حرمت الفريق من فرصة تحقيق فوزه الثالث هذا الموسم. وكان هاميلتون غاضبًا بشكل خاص من الطريقة التي تسابق بها لوكلير معه عند الانطلاقة، إذ طالب الحكّام بفرض عقوبة أكبر على زميله في الفريق بسبب خروجه عن المسار.

وطالب بطل العالم سبع مرات بعقد محادثات جادة مع لوكلير وفاسور بشأن الطريقة العدائية التي ينافسه بها زميله، في حين عبّر فاسور عن استيائه مما اعتبره غيابًا للاحترام تجاه العاملين في مارانيللو، والبالغ عددهم ألفي شخص، والذين يعملون على توفير سيارة قادرة على الفوز لكلا السائقين.

وقد عُقدت تلك المحادثات بالفعل مساء الخميس في ساو باولو، وفي حديثه إلى وسائل الإعلام للمرة الأولى منذ نهاية الأسبوع الماضي، شدّد فاسور على أنّ الرسالة التي وجّهها إلى سائقيه كانت واضحة تمامًا. إذ يجب أن تأتي مصلحة فيراري دائمًا في المقام الأول.

وقال فاسور: "المبادئ التوجيهية لم تتغير أبدًا. إنهما متنافسان يتمتعان بروح قتالية بالتأكيد، لكن عليهما احترام بعضهما البعض. لكن الأهم، وقبل كل شيء، هو أن يحترما العلامة التجارية والفريق والأشخاص الذين يعملون في المصنع، وكذلك العاملين على الحلبة. أعتقد أننا نبذل جهودًا كبيرة في هذا الصدد، وكانت الرسالة واضحة وستظل كذلك".

وكان هاميلتون قد أشار يوم الخميس إلى موافقته على الآراء التي تفيد بأن لوكلير ينافسه بشراسة أكبر مقارنة بالطريقة التي يتعامل بها مع السائقين الآخرين، لكن مدير فريقه أشار إلى التجاوز الهجومي الذي نفّذه لوكلير على فيرستابن في أوستن، للتقليل من أهمية تلك الادعاءات.

وقال فاسور: "ذكر هاميلتون أنّ لوكلير كان ينافسه على الأرجح بشراسة أكبر قليلًا مقارنة ببعض السائقين الآخرين، لكن إذا نظرتم إلى ما فعله شارل في أوستن خلال المقطع الأول، فقد وصف الجميع ذلك بأنه أمر مذهل. الخط الفاصل بين الحالتين دقيق للغاية، لكنه لم يصطدم بالسيارة الأخرى".

وأضاف الفرنسي: "بالتأكيد، في هذه الحالة، أخفقنا جميعًا كفريق، لأننا كنا في المركزين الأول والثاني، لكننا لم نفز بالسباق في نهاية المطاف. وهذا يعني بوضوح أننا أخفقنا وكان علينا أن نتحرّك".

وأكمل: "لكن خلاصة الاجتماع الذي عقدناه مساء أمس كانت واضحة، وتمثّلت في التذكير بشكل صريح بأن فيراري تأتي أولًا، وأن مصلحة فيراري تتقدم على كل شيء، سواء من أجل العلامة التجارية أو الموظفين أو جماهير تيفوزي، وهذا أمر يجب أن نبقيه حاضرًا في أذهاننا".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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