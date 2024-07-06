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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة بريطانيا الكبرى

فريق "يخفي أداءه": نوريس يكشف عن التهديد الأكبر لمكلارين في سيلفرستون

بعد أن تصدر حصتي التجارب الحرة ليوم الجمعة في جائزة بريطانيا الكبرى، لاندو نوريس يكشف عن التهديد الأكبر الذي قد يواجه مكلارين في سيلفرستون.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

صرّح لاندو نوريس بأن مرسيدس بوسعها مقارعة مكلارين في سباق جائزة بريطانيا الكبرى، حيث يعتقد بأن الفريق الألماني كان "يخفي أداءه" في تجارب الجمعة الحرة.

سجل نوريس الزمن الأسرع في حصتي التجارب الحرة يوم أمس الجمعة، حيث تقدم في الحصة الثانية بـ 0.643 ثانية على أفضل سائقي مرسيدس لويس هاميلتون في المركز السادس، بينم حل جورج راسل عاشرًا بفارق أقل من عشر ثانية خلف بطل العالم سبع مرات.

وكان المتوقع أن تكون مكلارين المرشح الأبرز للفوز في سيلفرستون بالقدوم إلى هذه الجولة، وذلك بالنظر إلى قوة حزمتها على مدار الموسم ضمن الحلبات عالية السرعة، لكن وبالرغم من تفوق الفريق في تجارب الجمعة، إلا أن نوريس يعتقد أنه ستكون هنالك معركة محتدمة بين فريقه والسهام الفضية.

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حيث قال: "كانت بداية جيدة لهذه الجولة، لم نخض الحصة المثالية في الصباح، لكننا قمنا ببعض التغييرات بين الحصتين ودخلنا ضمن نافذة أداء أفضل. كان الأداء على الحدود القُصوى ومخادع بعض الشيء على المنعطفات السريعة، لكننا حققنا تقدمًا جيدًا".

وأضاف: "أعتقد بأننا متعادلين وضمن معركة محتدمة مع مرسيدس. إنهم بنفس سرعتنا على الأرجح، لكنهم فقط لم يعتمدوا وضعًا أعلى للمحرك وقاموا بما هو كافٍ فقط في اللفات الأخيرة. نحن في موقع جيد، ولكن ما يزال أمامنا بعض الأداء لاستخلاصه".

وعن نوع الأجواء التي يفضلها للسباق في ظل هطول الأمطار يوم أمس الجمعة خلال التجارب الحرة، قال نوريس: "لطالما استمتعت بكافة الأجواء، ولكن بصراحة ضمن سباق موطنك تفضّل أن تكون الأجواء جافة، ولا سيما وأننا في موقع جيد من حيث الوتيرة. في النهاية، هذه هي سيلفرستون وهذه إنجلترا، لذلك أنا مستعد لكل شيء".

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