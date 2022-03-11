فريق ويليامز يُنهي يومه مبكّرًا بعد احتراق نظام التعليق

أُجبر نيكولاس لاتيفي على إبطاء سرعته على المسار بعد نشوب حريقٍ في القسم الخلفي لسيارته ويليامز "اف.دبليو44" أثناء الفترة الصباحيّة، قبل أن تلتفّ السيارة عند المنعطف الـ 12.

وسرعان ما رُفع العلم الأحمر أثناء خروج لاتيفي من السيارة التي بدأ المارشلز بإطفائها.

وتسبّبت الواقعة في توقّف الحصّة لـ 40 دقيقة، واكتفى لاتيفي بـ 12 لفّة قبلها.

وأشار الفريق في فترة ما بعد الظهر إلى أنّ السيارة لن تعود إلى الحلبة في بقيّة اليوم.

وجاء في بيانه: "تجري تصليحات سيارة اف.دبليو44 الآن. لن نُشارك في بقيّة اليوم، لكنّنا نتطلّع قدمًا للعودة إلى الحلبة خلال اليوم الأخير غدًا".

من جانبه قال لاتيفي أنّ الفريق لا يزال بصدد التحقيق في سبب مشكلة المكابح، لكنّه اعترف بأنّ "هناك الكثير من الأشياء لتحليلها على صعيد المكوّنات" بسبب الحريق.

وقال: "أعتقد بأنّ الحريق أذاب بعض مكوّنات نظام التعليق، من الواضح أنّني لم أتمكّن من إعادة السيارة إلى خطّ الحظائر، وشاهدتم بقيّة ما حدث".