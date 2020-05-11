فريق ويليامز يُعيّن روبرتس كمدير عام

سينضمّ روبرتس إلى ويليامز في 1 يونيو للإشراف على الفريق التقنيّ للفورمولا واحد وعمليّاته والتخطيط للوظائف، غلى جانب عمليّات التسابق والمصنع.

وسيستلم المسؤوليات العامة لعمليّة تصميم وتطوير السيارة.

ويصل روبرتس إلى ويليامز بخبرة 20 عامًا في الفورمولا واحد أمضى أغلبها في صفوف مكلارين كمدير للعمليّات ومدير عام منذ 2003.

وقالت كلير ويليامز نائب مدير فريق ويليامز: "سيجلب سايمون خبرة ومعرفة إلى فريق ويليامز، ونحن مسرورون بانضمامه لنا واتّجاهنا للعمل بعد هذا التوقّف الإجباري الطويل".

وأكملت: "سيقود فريقًا موهوبًا للغاية يتطلّع قدمًا لتصميم وتطوير الجيل المقبل من سيارات ويليامز في الفورمولا واحد.

ويأتي انضمام روبرتس ليُشكّل دفعة قويّة لقيادة ويليامز التي بقيت على حالها في المجمل منذ مغادرة بادي لوي المدير التقنيّ السابق في يونيو الماضي.

وكان لوي قد غادر في موسم 2019 على إثر التحضيرات الكارثيّة للفريق التي شهدت فشله في تجهيز السيارة للتجارب الشتويّة، قبل أن يتّضح بأنّ السيارة غير تنافسيّة طوال الموسم.

واختار الفريق عدم تعيين أيّ بديلٍ مباشر للوي في وسط الموسم، ونقل مهامه إلى كبير المصمّمين دوغ مكيرنن ورئيس قسم التصميم آدم كارتر ورئيس أداء السيارة دايف روبسون.

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