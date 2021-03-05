فريق ويليامز يُعدّل خطط إطلاق سيارته بعد اختراق تطبيقه

حاول الفريق إضفاء بعض الإثارة الإضافيّة على صعيد حدث إطلاق مقاتلته الجديدة بعد ظهر اليوم الجمعة من خلال الاعتماد على تكنولوجيا الواقع المعزّز لمنح المشجّعين تجربة فريدة.

لكنّ الفريق كشف الآن عن أنّه اضطرّ لتعديل خططه على إثر اختراق التطبيق.

وجاء في بيانٍ من الفريق: "كانت ويليامز ريسينغ تُخطّط للكشف عن سيارتها لموسم 2021 من خلال تطبيق واقع معزّز اليوم 5 مارس. لكن للأسف ونتيجة اختراق التطبيق قبل الإطلاق، لم يعد ذلك ممكنًا".

وأضاف: "نتيجة لذلك قمنا بحذف التطبيق من المتجرين. كنّا نتطلّع قدمًا لمشاركة هذه التجربة مع مشجّعينا، خاصة خلال هذه الأوقات الصعبة، لكنّ ذلك غير ممكن للأسف. نعتذر على ذلك".

وأكمل: "ستكون هناك العديد من الموارد متاحة اليوم، بما فيها رسومٌ حاسوبيّة للسيارة الجديدة وحوارات مع المدير التنفيذي يوست كابيتو ومدير الفريق سيمون روبرتس وسائقَي الفريق جورج راسل ونيكولا لاتيفي".