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فريق ويليامز يُطلق سيارته الجديدة لموسم 2020

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فريق ويليامز يُطلق سيارته الجديدة لموسم 2020
من قبل:
17-02-2020

كشف فريق ويليامز الستار عن سيارته الجديدة "اف.دبليو43" التي سيخوض بها غمار موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

أطلقت الحظيرة البريطانيّة أخيرًا مقاتلتها الجديدة "أف.دبليو43" المزودة بمحرك مرسيدس، من خلال نشر صورها على منصّاتها على وسائل التواصل الاجتماعيّ صباح اليوم الإثنين.

وأظهرت الكسوة اللونية الجديدة تغييرًا كبيرًا بالمقارنة مع سيارة الموسم الماضي، حيث تتميز السيارة الحالية بالألوان الحمراء، البيضاء والزرقاء.

على الصعيد التقنيّ فإنّ الفريق سار في ذات درب بقيّة منافسيه من خلال تبنّي مقاربة تطويريّة بدل الإقدام على تغييرات ثوريّة بالرغم من ضعف أداء سيارة العام الماضي، خاصة كون تغييرات قوانين 2021 تُصعّب من ذلك.

ويتحضّر الفريق للتوجّه إلى برشلونة لخوض التجارب الشتويّة الأولى التي تنطلق بعد غدٍ الأربعاء، وذلك في ظلّ سير الأمور على نحوٍ أفضل بالنسبة للفريق هذا العام بعد مشاكل العام الماضي.

وعانت ويليامز من موسم صعب للغاية في 2019 عانت فيه من تأخير في المشاركة بالتجارب الشتوية وضعف عام في الأداء طوال الموسم، إضافة إلى ترك بادي لوي المدير التقني العمل مع الفريق كذلك.

تلك الصعوبات دفعت بالفريق إلى تغيير في الهيكلية الإدارية والتنظيمية، ويبدو أن الأمور تسير وفق المخطط لخوض التجارب الشتوية بشكل طبيعي هذا الموسم.

ويُمنّي الفريق النفس بأن تسمح له المقاتلة الجديدة بالعودة إلى دائرة المنافسة في خطّ الوسط بعد أن تذيّل الترتيب العام الماضي ولم يتمكّن من تقديم أيّ أداء تنافسيّ إلّا ما ندر.

وتدخل ويليامز الموسم بتشكيلة شابة مكوّنة من جورج راسل الذي يُواصل للعام الثاني مع الفريق، بينما سينضمّ إليه هذا العام الكندي نيكولاس لاتيفي القادم من بطولة الفورمولا 2.

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الكاتب مروان الوافي

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