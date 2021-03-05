فريق ويليامز يزيح الستار عن مقاتلته لموسم 2021

أصبح فريق ويليامز الفريق ما قبل الأخير الذي يكشف سيارته الجديدة، لتبقى فيراري وحيدةً دون تقديم سيارتها حتّى الآن.

ويدخل الفريق الموسم الجديد بشكلٍ مختلف، وذلك بعد استحواذ شركة "دوريلتون كابيتال" على الفريق العام الماضي من العائلة المؤسّسة.

نتيجة لذلك عرفت كسوة الفريق بعض التغييرات في ظلّ التخلّي عن اللون الأبيض الذي سيطر على سيارة العام الماضي.

وكان الفريق يُخطّط لاعتماد تكنولوجيا الواقع المعزّز لعرض السيارة الجديدة ضمن تجربة فريدة ثلاثيّة الأبعاد، لكنّ التطبيق تمّ اختراقه وهو ما تسبّب في تغيير خطط الإطلاق.

وعلى صعيد التشكيلة فقد حافظت الحظيرة البريطانيّة على ثنائيّها الشاب المتكوّن من جورج راسل ناشئ مرسيدس والكندي نيكولاس لاتيفي.

ويسعى الفريق لتحقيق تقدّم هذا الموسم وتجاوز خيبات أمل المواسم القليلة الماضية، حيث تذيّل الفريق الترتيب الموسم الماضي وفشل في تحقيق أيّ نقطة.

وقال الفريق: "في حين أنّ هذه السيارة بمثابة تطوير من الناحية التقنيّة بالنظر إلى القوانين، فإنّ سيارة اف.دبليو43بي ستتسابق بمظهرٍ جديد مستلهمٍ من ثمانينات وتسعينات القرن الماضي عبر جمع الأزرق، والأبيض والأصفر".

وقال يوست كابيتو المدير التنفيذيّ لويليامز ريسينغ: "ويليامز أيقونة رياضيّة، والفريق حفر اسمه بنجاحات باهرة من خلال الإصرار والعزيمة والابتكار والشغف والرغبة في الفوز. الكبوات والنجاحات علامات طبيعيّة في أيّ رحلة علامة رياضيّة، والناجاحات التاريخيّة حافزٌ قوي، لكن لا يُمكن التعويل عليه فقط للنجاح في المستقبل وفي الحقبة المعاصرة في الفورمولا واحد".

وأضاف: "لذا قدّمنا كسوة جديدة لموسم 2021 تُحافظ على جوهر ويليامز لكن مع التطلّع إلى المستقبل بطموحات طويلة الأمد للوصول إلى واجهة البطولة".