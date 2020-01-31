تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فريق ويليامز يُحدّد موعد "الإطلاق الرقمي" لسيارته لموسم 2020

المشاركات
التعليقات
فريق ويليامز يُحدّد موعد "الإطلاق الرقمي" لسيارته لموسم 2020
31-01-2020

سيكشف فريق ويليامز عن سيارته الجديدة "اف.دبليو43" لموسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد من خلال "إطلاق رقمي فقط" قبيل انطلاق التجارب الشتويّة الأولى.

سينشر الفريق المتمركز في ووكينغ صورًا لسيارته "اف.دبليو43" على الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت غرينتش في الـ 17 من فبراير/شباط، أي قبل يومين من انطلاق التجارب الشتويّة في برشلونة.

نتيجة لذلك ستتشارك ويليامز ذات يوم الإطلاق مع فريق ريسينغ بوينت.

وسيقود جورج راسل وزميله الجديد نيكولاس لاتيفي القادم من الفورمولا 2 سيارة الحظيرة البريطانيّة هذا العام على إثر مغادرة روبرت كوبتسا.

وكان فريق ويليامز قد كشف عن كسوته المعدّلة في موعد مبكّرٍ العام الماضي في الـ 11 من فبراير، لكنّ السيارة نفسها كانت متأخّرة جدًا عن موعد الإطلاق ما أدّى إلى إلغاء الاختبار الأوّلي وعدم مشاركة الفريق في أوّل يومين من التجارب الشتويّة.

وأدخل الفريق عدّة تعديلات على هيكله التقنيّ في محاولة لتفادي عامٍ آخر مخيّبٍ للآمال، حيث استعان مؤخّرًا بدافيد وورنر مهندس ريد بُل السابق ليكون كبير المصمّمين، إلى جانب التعاقد مع جوناثان كارتر كنائبه بعد أن سبق للأخير العمل مع رينو.

المقال التالي
فريق ريسينغ بوينت يُغيّر اسمه إلى أستون مارتن في 2021

المقال السابق

فريق ريسينغ بوينت يُغيّر اسمه إلى أستون مارتن في 2021
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة جنوب أفريقيا الكبرى

جائزة جنوب أفريقيا الكبرى

٢٧ فبراير - ١ مارس
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
سباق الأحد
الاثنين ١ ديسمبر
الثلاثاء ٢ ديسمبر
19:03
01:52
تجارب الجمعة
الاثنين ١ ديسمبر
الثلاثاء ٢ ديسمبر
19:03
01:52
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فريق ريسينغ بوينت يُغيّر اسمه إلى أستون مارتن في 2021

2
فورمولا 1

بينوتو: المنافسة بين فيتيل ولوكلير تُعدّ "أفضليّة" بالنسبة لفيراري

3
فورمولا 1

بالفيديو: فيراري تكمل التشغيل الأوّل الناجح لسيارتها لموسم 2020

أحدث ملفات الفيديو

مرسيدس تتطلع إلى المستقبل مع مهندسيها الشباب 04:09
فورمولا 1

مرسيدس تتطلع إلى المستقبل مع مهندسيها الشباب

فيديو تقني: مرسيدس في مواجهة فيراري 05:25
فورمولا 1

فيديو تقني: مرسيدس في مواجهة فيراري

حدث المبادلة بين مقاتلتَي هاميلتون وروسي 03:17
فورمولا 1

حدث المبادلة بين مقاتلتَي هاميلتون وروسي

أفضل تصميم خوذة فورمولا واحد في التاريخ 15:16
فورمولا 1

أفضل تصميم خوذة فورمولا واحد في التاريخ

حدث المبادلة بين روسي وهاميلتون 06:05
فورمولا 1

حدث المبادلة بين روسي وهاميلتون

أحدث الأخبار

فريق ويليامز يُحدّد موعد "الإطلاق الرقمي" لسيارته لموسم 2020
F1

فريق ويليامز يُحدّد موعد "الإطلاق الرقمي" لسيارته لموسم 2020

فريق ريسينغ بوينت يُغيّر اسمه إلى أستون مارتن في 2021
F1

فريق ريسينغ بوينت يُغيّر اسمه إلى أستون مارتن في 2021

بينوتو: المنافسة بين فيتيل ولوكلير تُعدّ "أفضليّة" بالنسبة لفيراري
F1

بينوتو: المنافسة بين فيتيل ولوكلير تُعدّ "أفضليّة" بالنسبة لفيراري

هاميلتون ومرسيدس ينفيان شائعات الخروج من الفورمولا واحد
F1

هاميلتون ومرسيدس ينفيان شائعات الخروج من الفورمولا واحد

"فيا" جاهزة لاتّخاذ "أيّ إجراء ضروري" وسط تصاعد المخاوف من تفشّي فيروس كورونا
F1

"فيا" جاهزة لاتّخاذ "أيّ إجراء ضروري" وسط تصاعد المخاوف من تفشّي فيروس كورونا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.