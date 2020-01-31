فريق ويليامز يُحدّد موعد "الإطلاق الرقمي" لسيارته لموسم 2020

سينشر الفريق المتمركز في ووكينغ صورًا لسيارته "اف.دبليو43" على الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت غرينتش في الـ 17 من فبراير/شباط، أي قبل يومين من انطلاق التجارب الشتويّة في برشلونة.

نتيجة لذلك ستتشارك ويليامز ذات يوم الإطلاق مع فريق ريسينغ بوينت.

وسيقود جورج راسل وزميله الجديد نيكولاس لاتيفي القادم من الفورمولا 2 سيارة الحظيرة البريطانيّة هذا العام على إثر مغادرة روبرت كوبتسا.

وكان فريق ويليامز قد كشف عن كسوته المعدّلة في موعد مبكّرٍ العام الماضي في الـ 11 من فبراير، لكنّ السيارة نفسها كانت متأخّرة جدًا عن موعد الإطلاق ما أدّى إلى إلغاء الاختبار الأوّلي وعدم مشاركة الفريق في أوّل يومين من التجارب الشتويّة.

وأدخل الفريق عدّة تعديلات على هيكله التقنيّ في محاولة لتفادي عامٍ آخر مخيّبٍ للآمال، حيث استعان مؤخّرًا بدافيد وورنر مهندس ريد بُل السابق ليكون كبير المصمّمين، إلى جانب التعاقد مع جوناثان كارتر كنائبه بعد أن سبق للأخير العمل مع رينو.