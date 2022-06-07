فريق ويليامز يتلقى غرامة لقاء خرقٍ مالي

قالت "فيا" اليوم الثلاثاء انّ ويليامز فشلت في التقدّم وثائق التقرير السنوي الكامل لعام 2021 بحلول الموعد النهائيّ في 31 مارس 2022 وفق ما تنصّ عليه المادة 5.1 من القوانين الماليّة التي تمّ اعتمادها في 2021.

وتمّ إشعار ويليامز بالخرق في أبريل من قبل إدارة سقف النفقات التابعة لـ "فيا"، وتعاون الفريق مع الهيئة الحاكمة لتصحيح الخرق.

وقالت "فيا" أنّ الفريق دخل في "اتّفاق قبول الخرق" الذي يعني تلقيه لغرامة 25.000 دولار.

كما أشارت الهيئة الحاكمة إلى أنّ ويليامز وافقت كذلك على تصحيح الخطأ الإجرائي قبل 31 مايو 2022، وتخمّل التكاليف المتّصلة بذلك لدى إدارة سقف النفقات.

وكان سقف النفقات الحالي قد اعتُمد لأوّل مرّة في 2021 بمستوى 145 مليون دولار، قبل تقليصه إلى 140 لهذا العام.

وكان كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل قد قال الشهر الماضي أنّ فريقه قد يُجبر على التخلّف عن بعض السباقات ما لم يتمّ تعديل السقف ليتماشى مع مستويات التضخّم العالية في هذه الفترة.

وقال البريطاني: "أعتقد بأنّنا نحتاج من فيا معالجة مشكلة التضخمّ. ذلك لأنّني أعتقد بأنّ سبعة من الفرق ستحتاج للتخلّف عن المشاركة في أربعة سباقات على الأقلّ من أجل الإيفاء بسقف النفقات هذا العام، وذلك بناءً على الإجماع الذي شاهدناه في البادوك".