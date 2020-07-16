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فريق ويليامز يُؤكّد بقاء سائقَيه راسل ولاتيفي لموسم 2021

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فريق ويليامز يُؤكّد بقاء سائقَيه راسل ولاتيفي لموسم 2021
من قبل:
16-07-2020

أعلن فريق ويليامز حفاظه على تشكيلته الحاليّة الشابة المؤلّفة من جورج راسل ونيكولاس لاتيفي لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

تمّ التوقيع مع راسل ناشئ مرسيدس في العام الماضي ضمن عقدٍ يمتدّ حتّى نهاية 2021، ما كان يعني بأنّ على أيّ فريقٍ يرغب بضمّه شراء بقيّة مدّة عقده.

لكن مع اتّفاق مرسيدس مع فالتيري بوتاس على مواصلة شراكتها للموسم المقبل، واتّجاه لويس هاميلتون للبقاء، فإنّ فريق ويليامز تشبّث بالإبقاء على راسل.

وأكّد الفريق الآن حفاظه على خدمات سائقَيه معًا للعام المقبل.

وبحديثه قبيل جائزة المجر الكبرى، قال راسل: "سأبقى مع الفريق لموسم 2021. أريد البناء على العام الماضي وما سيؤول إليه هذا العام".

بدوره قال زميله الكنديّ: "لديّ عقدٌ بعدّة أعوام مع الفريق".

وفي حين أنّ راسل كان من بين خيارات الفريق المصنعيّ لمرسيدس، إلّا أنّ البريطاني الشاب لم يكن محبطًا للغاية حيال اختيار مرسيدس الإبقاء على بوتاس.

وقال: "كلّا، لست محبطًا تجاه مرسيدس على الإطلاق. لم يكن بوسعهم القيام بأيّ شيء آخر".

وأضاف: "كانت كلير ويليامز واضحة جدًا حيال قرارها بعدم رغبتها في التفريط فيّ. وبما أنّ لديّ عقدًا مع ويليامز فإنّ عليّ احترام ذلك القرار".

وأكمل: "لذا أنا هنا وسأبذل كلّ ما في وسعي لصالح ويليامز هذا العام والعام المقبل، وسنرى ما يُخبّئه المستقبل لنا".

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