فريق ويليامز يؤكّد أعضاء الإدارة الجدد على إثر مغادرة عائلة ويليامز

على إثر إتمام عمليّة بيع ويليامز إلى شركة دوريلتون كابيتل الشهر الماضي، تمّ اليوم الخميس تأكيد مغادرة عائلة ويليامز للفريق إثر جائزة إيطاليا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري.

وأصدر الفريق بيانًا إثر ذلك أكّد فيه أنّ مجموعة إداريّة ثلاثيّة ستقود الشركة، اثنان منهما من كبار إداريي شركة دوريلتون كابيتل.

وسيكون هذا الثنائيّ ماثيو سافاج – رئيس دوريلتون – ودارن فولتز – الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار التابع للشركة. وسينضمّ إليهما جايمس ماثيوز الذي يشغل منصب المدير التنفيذي لمجموعة إيدين روك.

ويُعدّ ماثيوز سائق سباقات سابقًا، حيث فاز ببطولة الفورمولا رينو البريطانيّة وكأس فورمولا رينو في 1994 قبل أن يبدأ مسيرته كتاجر عقارات.

يُشار إلى أنّ ماثيوز تزوّد بيبا ميدلتون شقيقة كايت زوجة الأمير ويليام.

وجاء في بيان ويليامز: "يقدّر مجلس الإدارة الجديد أهميّة الحفاظ على إرث ويليامز وثقافته وسيُواصل العمل مع الإدارة العليا من أجل تعزيز قدرات الفريق للعودة إلى أعلى مستويات التنافسيّة".

وكانت شركة دوريلتون قد أكّدت حفاظها على اسم ويليامز منذ إتمام عمليّة الاستحواذ، كما أنّها لا تخطّط لنقل مقرّ الفريق الحالي المتواجد في غروف.

ولم يُعلن الملّاك الجدد للفريق بعد هويّة من سيدير عمليّات الفريق اليوميّة على إثر مغادرة كلير ويليامز بعد نهاية الأسبوع الجاري.

لكنّ الفريق قال بأنّه سيضمن "اتّضاح كلّ شيء" قبيل جائزة توسكاني الكبرى في موجيللو نهاية الأسبوع المقبل.