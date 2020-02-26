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فريق ويليامز واجه مشاكل في ثلاثة محرّكات مرسيدس في التجارب الشتويّة

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فريق ويليامز واجه مشاكل في ثلاثة محرّكات مرسيدس في التجارب الشتويّة
26-02-2020

انتقل فريق ويليامز إلى استخدام محرّكه الثالث في التجارب الشتويّة لهذا الموسم على إثر سلسلة من المشاكل في وحدة طاقة مرسيدس.

بعد 12 شهرًا من بدايته الكارثيّة للتجارب الشتويّة إثر تأخّر تجميع سيارته، تمتّع فريق ويليامز بأسبوع أوّل مشجّع في برشلونة من خلال سيارته "اف.دبليو43" التي لم تُواجه أيّة مشاكل بارزة.

لكنّ الفريق واجه كبوة صباح الأربعاء عندما أجبرت مشكلة في نظام الزيت نيكولاس لاتيفي على إيقاف سيارته إلى جانب المسار.

وبحديثها مساء الأربعاء على إثر مشكلة لاتيفي، قالت كلير ويليامز نائب مدير فريق ويليامز أنّها محبطة حيال تكرّر مشاكل المحرّك التي أدّت إلى الحدّ من تواجد الفريق على المسار.

وقالت: "واجهنا بعض مشاكل المحرّك وهو ما كان مُحبطًا بعض الشيء".

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وأضافت: "بلغنا المشكلة الثالثة في المحرّكات حتّى الآن، وهو ما يُكلّفنا الكثير من الوقت على المسار، ذلك مؤسف".

وأردفت: "أفترض بأنّ ذلك ما قد يحدث في التجارب، على الأقلّ لم يحدث خللٌ من جانبنا في السيارة. ما عدا ذلك فقد سارت الأمور على نحوٍ جيّد، نغطّي برنامجنا قدر المستطاع بالرغم من محدوديّة المسافات المقطوعة. سأكون أكثر سعادة لو قطعنا مسافات أكثر".

وأُجبر فريق ويليامز على إجراء تغييرين للمحرّك خلال أيّام التجارب الأربعة التي أقيمت حتّى الآن، بعد أن واجه الفريق مشاكل يومَي الخميس والجمعة الماضيين.

وأكّدت ويليامز أنّ مرسيدس تجري تحقيقات في المحرّكات: "كانت هناك بعض المشاكل في الأسبوع الماضي. مشكلة يوم الجمعة لا تزال قيد تحقيق مرسيدس، لذا عليكم التحدّث إليهم".

وأكملت: "لا أعتقد بأنّهم توصّلوا إليها. أعتقد بأنّه كانت هناك مشملكة في نظام ام جي يو-اتش ليلة الخميس".

وأردفت: "كانت هناك مشكلة في نظام استشعار صباح الجمعة وكانت تلك مشكلتنا. أبعدنا ذلك عن المسار لنصف ساعة أو شيء من ذاك القبيل. تلك هي المشكلة الوحيدة التي واجهناها من جانبنا.

من جانبه قال متحدّثٌ باسم مرسيدس لموقعنا "موتورسبوت.كوم": "المشكلة التي واجهها فريق ويليامز هذا اليوم مختلفة عن التي واجهها الأسبوع الماضي".

وأضاف: "يُشير التقييم الأوّليّ إلى مشكلة في ضغط الزيت".

وأكمل: "أُعيدت وحدة الطاقة إلى بريكسوورث أين سيتمّ فحصها بدقّة أكبر".

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