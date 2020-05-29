فريق ويليامز للفورمولا واحد تحت خطر البيع

على ضوء المشاكل المالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، كشفت ويليامز اليوم الجمعة أنّ أحد الخيارات المتاحة أمامها يتمحور حول بيع الفريق – مع بدئها عملية البحث عن الأطراف المهتمة.

وقال بيان من الفريق "إنّ مجلس إدارة ’ويليامز غراند بري هولدينغس’ يقوم بمراجعة جميع الخيارات الاستراتيجية المختلفة المتاحة للشركة. تشمل الخيارات التي يتمّ أخذها في الاعتبار على سبيل المثال لا الحصر، زيادة رأس المال للشركة، أو بيع جزئي من الأسهم بما في ذلك بيع محتمل للشركة بأكملها".

وأضاف "على الرغم من عدم اتخاذ قرارات بشأن الخيار الأمثل حتى الآن، ومن أجل تسهيل المناقشات مع الأطراف المعنية، تعلن الشركة عن بدء عملية بيع رسمية".

ولذلك، قامت الشركة بتعيين مستشارين ماليين للمساعدة في إيجاد بعض الأطراف التي قد تكون مهتمة بالاستثمار أو بعملية الاستحواذ.

ويأتي هذا الإعلان عقب الكشف عن أرقام الشركة المالية لعام 2019 إذ سجّلت خسائر وصلت إلى 13 مليون جنيه استرليني، مقارنةً بأرباح بلغت 12.9 مليون جنيه استرليني في العام السابق.

فقد تراجعت إيرادات الفريق بالفورمولا واحد من 130.7 مليون جنيه استرليني في 2018 إلى 95.4 مليون جنيه استرليني في العام الماضي مع خسارة 10.1 مليون جنيه استرليني مقارنةً بأرباح 16 مليون جنيه استرليني في 2018.

وأشارت الشركة إلى أنّ انخفاض الإيرادات مردّه إلى افتقار الفريق للقدرة على المنافسة في سباقات الفورمولا واحد وعدم حصوله على مبالغ كبيرة من الجوائز المالية السنوية.