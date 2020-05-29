فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
Postponed
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
33 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
47 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
61 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
89 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
96 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
110 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
117 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
131 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
145 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
152 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
166 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
180 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فريق ويليامز للفورمولا واحد تحت خطر البيع

المشاركات
التعليقات
فريق ويليامز للفورمولا واحد تحت خطر البيع
من قبل:
, رئيس التحرير
29-05-2020

تدرس إدارة ويليامز إمكانية بيع جزئي أو كامل لفريق الفورمولا واحد كجزءٍ من اتجاه استراتيجي يهدف إلى تأمين مستقبل الشركة والفريق.

على ضوء المشاكل المالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، كشفت ويليامز اليوم الجمعة أنّ أحد الخيارات المتاحة أمامها يتمحور حول بيع الفريق – مع بدئها عملية البحث عن الأطراف المهتمة.

وقال بيان من الفريق "إنّ مجلس إدارة ’ويليامز غراند بري هولدينغس’ يقوم بمراجعة جميع الخيارات الاستراتيجية المختلفة المتاحة للشركة. تشمل الخيارات التي يتمّ أخذها في الاعتبار على سبيل المثال لا الحصر، زيادة رأس المال للشركة، أو بيع جزئي من الأسهم بما في ذلك بيع محتمل للشركة بأكملها".

وأضاف "على الرغم من عدم اتخاذ قرارات بشأن الخيار الأمثل حتى الآن، ومن أجل تسهيل المناقشات مع الأطراف المعنية، تعلن الشركة عن بدء عملية بيع رسمية".

ولذلك، قامت الشركة بتعيين مستشارين ماليين للمساعدة في إيجاد بعض الأطراف التي قد تكون مهتمة بالاستثمار أو بعملية الاستحواذ.

ويأتي هذا الإعلان عقب الكشف عن أرقام الشركة المالية لعام 2019 إذ سجّلت خسائر وصلت إلى 13 مليون جنيه استرليني، مقارنةً بأرباح بلغت 12.9 مليون جنيه استرليني في العام السابق.

فقد تراجعت إيرادات الفريق بالفورمولا واحد من 130.7 مليون جنيه استرليني في 2018 إلى 95.4 مليون جنيه استرليني في العام الماضي مع خسارة 10.1 مليون جنيه استرليني مقارنةً بأرباح 16 مليون جنيه استرليني في 2018.

وأشارت الشركة إلى أنّ انخفاض الإيرادات مردّه إلى افتقار الفريق للقدرة على المنافسة في سباقات الفورمولا واحد وعدم حصوله على مبالغ كبيرة من الجوائز المالية السنوية.

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
الأسبوع المقبل الموعد النهائي لمناقصة أغطية إطارات الفورمولا واحد بقياس 18 إنشاً

المقال السابق

الأسبوع المقبل الموعد النهائي لمناقصة أغطية إطارات الفورمولا واحد بقياس 18 إنشاً
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الكاتب خضر الراوي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مكلارين ستتخلّى عن 1200 موظّف

2
فورمولا 1

فريق ويليامز للفورمولا واحد تحت خطر البيع

23د
3
فورمولا 1

ريكاردو عقد محادثات مع فيراري قبل انضمامه إلى مكلارين

4
فورمولا 1

برون: الهيكل الجديد للفورمولا واحد لن يسمح لثغرات القوانين بتدمير البطولة

5
فورمولا 1

اختبار: هل تستطيعون معرفة السائق من الصورة؟

أحدث ملفات الفيديو

تأجيل جائزة هولندا الكبرى إلى موسم 2021 01:17
فورمولا 1

تأجيل جائزة هولندا الكبرى إلى موسم 2021

عندما التقى كولتارد مع بيرنولدي في موناكو 03:27
فورمولا 1

عندما التقى كولتارد مع بيرنولدي في موناكو

الفائزون أكثر من مرة بسباق جائزة موناكو الكبرى 04:24
فورمولا 1

الفائزون أكثر من مرة بسباق جائزة موناكو الكبرى

لوكلير يكمل تصوير الفيلم المثير للجدل في موناكو 01:01
فورمولا 1

لوكلير يكمل تصوير الفيلم المثير للجدل في موناكو

سلسلة ThinkingForward#: مقابلة مع ماريو إيزولا 34:01
فورمولا 1

سلسلة ThinkingForward#: مقابلة مع ماريو إيزولا

أحدث الأخبار

فريق ويليامز للفورمولا واحد تحت خطر البيع
F1

فريق ويليامز للفورمولا واحد تحت خطر البيع

الأسبوع المقبل الموعد النهائي لمناقصة أغطية إطارات الفورمولا واحد بقياس 18 إنشاً
F1

الأسبوع المقبل الموعد النهائي لمناقصة أغطية إطارات الفورمولا واحد بقياس 18 إنشاً

ريكاردو عقد محادثات مع فيراري قبل انضمامه إلى مكلارين
F1

ريكاردو عقد محادثات مع فيراري قبل انضمامه إلى مكلارين

مداخيل مجموعة مكلارين تنهار مع تجلّي تداعيات وباء كورونا
F1

مداخيل مجموعة مكلارين تنهار مع تجلّي تداعيات وباء كورونا

كيف استغل غاسلي وقته في دبي التي آثر البقاء فيها عندما تعذّرت عودته إلى إيطاليا؟
F1

كيف استغل غاسلي وقته في دبي التي آثر البقاء فيها عندما تعذّرت عودته إلى إيطاليا؟

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.