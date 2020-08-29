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فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى / أخبار عاجلة

فريق ويليامز عينه على منافسة فيراري في سباق بلجيكا

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فريق ويليامز عينه على منافسة فيراري في سباق بلجيكا
من قبل:
, رئيس التحرير

يأمل فريق ويليامز منافسة فيراري خلال سباق جائزة بلجيكا الكبرى بعدما احتلّ سائقه البريطاني جورج راسل المركز الـ 15 على شبكة الانطلاق خلف ثنائي الحظيرة الإيطالية شارل لوكلير وسيباستيان فيتيل.

أوضح مسؤول أداء السيارة في ويليامز دايف روبسون بأنّ فريقه سيُحاول جاهدًا منافسة فيراري على حلبة سبا-فرانكورشان بعدما أظهرت السيارة الحمراء أداءً ضعيفًا خلال محاكاة السباق التي أجريت خلال التجارب الحرّة الثانية يوم الجمعة.

وأخفقت فيراري اليوم السبت في التأهّل إلى القسم الثالث من التصفيات للمرّة الأولى في موسم 2020 بعد تقديمها لأداءٍ مخيبٍ للآمال.

وقال روبسون في حديثٍ لموقعنا موتورسبورت.كوم "بالتأكيد لم نتوقع منافسة فيراري عند قدومنا إلى هذه الحلبة. بدا الأمر وكأنّ فيراري عانت قليلاً بالأمس، ولكن حتى مع ذلك أعتقد بأننا فوجئنا قليلاً. ولكن بالنسبة لمنافستهم في الغد، فأنا متفائل بالواقع".

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واختتم "لمَ لا؟ لم تظهر فيراري بأداءٍ جيد خلال محاكاة السباق يوم الجمعة. لذلك نأمل البقاء على مقربة منها ومنافستها. كما لا أعتقد بأنّ سرعة السيارة على الخطوط المستقيمة رائعة. سنُحاول منافستهم بكل تأكيد".

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الحدث جائزة بلجيكا الكبرى
الكاتب خضر الراوي

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