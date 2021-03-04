فريق هاس يكشف كسوته الجديدة لسيارة "في.اف21"

باتت الحظيرة الأمريكيّة ثامن الفرق التي تكشف النقاب عن السيارة الجديدة قبل التوجّه للتجارب التحضيريّة في البحرين، وذلك بعد الكشف عن صور السيارة من خلال حسابات التواصل الاجتماعيّ.

ويدخل فريق هاس موسم 2021 على إثر موسمٍ صعب العام الماضي شهد اقتصاره على على ثلاث نقاطٍ والمركز التاسع في بطولة الصانعين.

وسيُعوّل الفريق على تشكيلة جديدة هذا الموسم مكوّنة من ميك شوماخر بطل الفورمولا 2، إلى جانب الروسي نيكيتا مازيبين.

وجلب الروسي معه شركة أورالكالي المتخصّصة في الأسمدة، وباتت كسوة السيارة مختلفة وباتت تعكس ألوان العلم الروسي في ظلّ بروزٍ للون الأبيض.

وقال جين هاس مالك الفريق: "أنا مسرورٌ بالترحيب بأورالكالي في الفورمولا واحد كراعٍ رئيسي لفريق هاس في الفورمولا واحد".

وأضاف: "أتطلّع قدمًا لتمثيل علامتهم خلال الموسم. هذا تغييرٌ شامل لكنّني آمل أن نعود إلى دائرة المنافسة على النقاط في هذه السباقات".

وأردف: "مررنا ببضعة مواسم صعبة، لكنّنا ننظر إلى الصورة الأشمل، خاصة على صعيد 2022 وتطبيق القوانين الجديدة".

ويأتي كشف هاس ليترك فريقَي ويليامز وفيراري فقط من دون تقديم سيارتَيهما لموسم 2021 قبل التجارب التحضيريّة.

وستستخدم ويليامز تكنولوجيا الواقع المعزّز بعد ظهر الجمعة للكشف عن سيارتها، بينما ستكشف فيراري عن مقاتلتها "اس.اف21" الأربعاء المقبل.