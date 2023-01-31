فريق هاس يكشف عن كسوة سيارته لموسم 2023

اختارت الحظيرة الأمريكيّة استباق الجميع والكشف مبكّرًا عن كسوة سيارتها الجديدة، على أن تظهر السيارة الجديدة بتفاصيلها التقنيّة لاحقًا.

وعرفت كسوة الفريق تعديلات على إثر التعاقد مع الراعي الرئيسي الجديد "مانيغرام"، حيث كان شعاره حاضرًا بكثافة على الكسوة.

لكنّ الألوان العامة بقيت ثابتة بالنظر إلى أنّ ألوان الراعي الجديد مماثلة لألوان فريق هاس التقليديّة.

لكنّ الفريق زاد من حضور اللون الأسود بكثافة هذا العام، حيث أصبح جانبا السيارة أسودان وصولًا إلى الأنف.

ومن المنتظر أن تظهر السيارة الجديدة بالكامل خلال يوم تصوير ترويجي على حلبة سيلفرستون في 11 فبراير، قبل أن تظهر رسميًا إلى العلن خلال التجارب الشتويّة في البحرين بين 23 و25 من ذات الشهر.

وسيدخل الفريق الموسم الجديد بتشكيلة معدّلة، ففي حين تمّ الإبقاء على كيفن ماغنوسن، آثرت هاس التخلي عن ميك شوماخر واستقدام الألماني نيكو هلكنبرغ صاحب الخبرة الأعلى بالرغم من غيابه عن مقعدٍ رئيسي في الفورمولا واحد طوال ثلاثة مواسم.

وقال غونتر شتاينر مدير الفريق: "من الواضح أنّني أشارك الجميع ذات الحماس حيال الكشف عن الكسوة الجديدة".

وأضاف: "هذه محطّة من محطّات التحضير للموسم الجديد، وهو ما يعني أنّنا أقرب بخطوة من بدء التسابق".

وأكمل: "أحبّ هذه الكسوة، وهي أكثر حداثة من دون شكّ وتتناسب مع بدء الحقبة الجديدة مع مانيغرام كراعينا الرئيسي".

وأردف: "لكنّ تركيزنا ينصبّ بالكامل على وضع سيارة في.اف-23 على المسار والتحضير للموسم المقبل. لدينا قاعدة جيّدة للبناء عليها من أداء سيارة العام الماضي".