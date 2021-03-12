فريق هاس يكشف رسميًا سيارته "في.اف-21" إثر اختبارها الأوّليّ في البحرين

على إثر تقديم الكسوة الجديدة للفريق لهذا العام، قدّمت هاس النسخة الأخيرة من سيارتها "في.اف-21" خارج مرآبها على حلبة البحرين الدوليّة.

وأُقيم الإطلاق الرسميّ قبل 45 دقيقة من بداية التجارب الرسمييّة للموسم الجديد.

ويدخل فريق هاس موسم 2021 بعدّة تغييرات جديدة بالكامل بما في ذلك تشكيلته وراعيه الرئيسي.

وسيُسجّل ميك شوماخر بطل الفورمولا 2 وسائق أكاديميّة فيراري بداية مسيرته في الفورمولا واحد بعد 30 عامًا من بداية مسيرة والده الأسطورة مايكل شوماخر.

وسينضمّ إليه نيكيتا مازيبين سائق الفورمولا 2 السابق الذي جلب رعاية شركة أورالكيلي التي يملكها والده.

وأكمل مازيبين الاختبار الأوّليّ للسيارة في البحرين عبر يوم تصويري ترويجي وقطع 100 كلم، بينما سيبدأ شوماخر التجارب الرسميّة صباح اليوم قبل أن يُسلّم السيارة إلى زميله الروسي في فترة ما بعد الظهر.