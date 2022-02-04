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فريق هاس يكشف النقاب عن سيارته "في.اف-22"

أصبح فريق هاس أوّل فرق بطولة العالم للفورمولا واحد التي تكشف النقاب عن سياراتها الجديدة لموسم 2022.

فريق هاس يكشف النقاب عن سيارته "في.اف-22"

كشف الفريق عن رسومات حاسوبيّة لمقاتلته الجديدة "في.اف-22" لتُصبح أولى السيارات الجديدة تحت القوانين التقنيّة الجديدة التي تُبصر النور.

وحافظ الفريق على كسوة السيارة البيضاء بالأساس والمتضمّنة للونين الأحمر والأزرق تماشيًا مع الراعي الرئيسي للفريق "أورالكالي".

وعلى إثر معاناته العام الماضي من أسوأ مواسمه في البطولة في ظلّ تذيّله الترتيب من دون أيّة نقاط بعد أن اختار تكريس كامل موارده للعمل على سيارة 2022، يُمنّي الفريق النفس بالعودة إلى دائرة المنافسة هذا العام.

وسيستفيد الفريق كذلك من تحديثات وحدة طاقة فيراري التي قطعت أشواطًا في القسم الأخير من الموسم الماضي، إلى جانب المزيد من التحديثات الأخرى على نسخة هذا العام.

ويُواصل الفريق الاستعانة بالثنائيّ الشاب ميك شوماخر، نجل بطل العالم سبع مرّات مايكل شوماخر، إلى جانب الروسي نيكيتا مازيبين.

وتُمثّل رسومات السيارة علامة على ما ستبدو عليه السيارة الفعليّة وفق القوانين الجديدة، ولن ينكشف تصميمها الكامل إلّا عند ظهورها على المسار خلال تجارب برشلونة الشتويّة لاحقًا هذا الشهر.

وقال غونتر شتاينر مدير الفريق: "من المثير أن نكون في مرحلة نعلم فيها أنّ سيارة في.اف-22 ستكون على الحلبة قريبًا".

وأضاف: "نعلم ما يقدر الفريق على فعله، وأثبتنا ذلك في السابق، وأنا واثقٌ من قدرتنا على تقديم أداء تنافسي مجدّدًا كلّ عطلة نهاية أسبوع مع هذه السيارة الجديدة المولودة وفق مجموعة قوانين جديدة بالكامل".

وتابع: "بذل الجميع جهودًا مدهشة وجاء الجزء الممتع الآن للتعرّف على السيارة على الحلبة والتحكّم في كلّ مكوّناتها. كان الموسم الماضي طويلًا، لكنّني واثقٌ من أنّ موسم 2022 سيشهد عودتنا إلى دائرة المنافسة".

وأضاف: "لا نزال في المراحل المبكّرة للمشروع، ونمرّ بموسمٍ انتقالي من العمل على السيارة لعامٍ كامل، لكن لو نظرنا إلى الموقع الذي بدأنا منه، فإنّ هذا الفريق ناجحٌ بالفعل".

وسيحصل شوماخر ومازيبين على مذاقهما الأوّل للسيارة الجديدة خلال التجارب الشتويّة الأولى في برشلونة بين 23 و25 فبراير الجاري، قبل الانتقال إلى البحرين لخوض التجارب الثانية بين 10 و12 مارس.

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