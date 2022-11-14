فريق هاس يقترب من إعلان صفقة ضم هلكنبرغ لموسم 2023

كما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" شهر سبتمبر/أيلول المنصرم، فإن اسم هلكنبرغ برز كأحد الخيارات المتاحة ليزامل ماغنوسن، حيث من غير المتوقع أن يُبقي فريق هاس على خدمات شوماخر.

وأشارت تقارير من ألمانيا هذا الأسبوع أن هلكنبرغ سينضم بالفعل إلى هاس لموسم 2023.

المرشح الأساسي الآخر هو أنطونيو جيوفينازي، وهو الخيار المفضل لدى فيراري التي تزود هاس بالمحركات.

لكن غونتر شتاينر مدير الفريق شدد مراراً على أن فيراري لا علاقة لها بالقرار.

وبينما لم يذكر هلكنبرغ بالاسم، لكن شتاينر شدد في إنترلاغوس أن القرار قد اتخذ بالفعل، وسيكون الإعلان قبل جائزة أبوظبي الكبرى، ما يضمن أن السائق الجديد سيشارك في تجارب بيريللي وتجارب أبوظبي للناشئين بعد السباق الختامي.

حيث قال: "لن أقول لكم متى بالتحديد. لكن الإعلان سيكون في الأسبوع المقبل".

وأكمل: "نحن نكمل بعض التفاصيل هنا وهناك".

نيكو هلكنبرغ تصوير: صور موتورسبورت

وستكون عودة هلكنبرغ مثالية للغاية بالنسبة لصاحب الـ 35 عاماً، الذي تعود آخر مشاركة له بموسم كامل مع رينو في 2019.

وظهر في 2020 مع ريسينغ بوينت كسائق احتياطي حيث لم يفلح في المشاركة بسباق بسبب مشكلة تقنية، لكنه شارك في أول سباقين من هذا الموسم بديلاً عن سيباستيان فيتيل المصاب بفيروس كورونا، مع أستون مارتن.

وحين سُئِل في وقت سابق من هذا الموسم إن كانت هناك فرصة لعودته إلى الفورمولا واحد، أشار هلكنبرغ بوضوح إلى أنه تقبّل فكرة إمكانية عدم حصول ذلك.

لكنه يشعر بأن خبرته قد تكون مفيدة لأي فريق ينضم إليه.

فقال: "ليس هناك الكثير من السائقين الذين يمتلكون تاريخاً وخبرة مماثلين لي، لذا ليس هناك الكثير من البدائل".

وأكمل: "هناك الكثير من السائقين الشباب في الفورمولا 2 والكثير من المواهب الصاعدة. لكن من الواضح أن أياً منهم لا يمتلك خبرة في الفورمولا واحد".