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الشرق الأوسط
فورمولا 1

فريق هاس يُقاضي شتاينر بسبب انتهاكات مزعومة للعلامة التجارية 

"هاس أوتومايشن"، الشركة الأم لفريق الفورمولا واحد، تقاضي الآن المدير السابق للفريق، غونتر شتاينر، بتهمة انتهاك حقوق العلامة التجارية في كتابه "البقاء للقيادة".

غونتر شتاينر

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

خلال أيام قليلة فقط من انتشار أخبار عن رفع شتاينر دعوى قضائية ضد فريقه السابق هاس في أمريكا، بسبب عدم دفع عمولات يقول أنها مستحقة، يبدو أن هاس قد رفعت دعوى قضائية في كاليفورنيا.

وفي الوثائق القضائية المقدمة أوضح فريق هاس بأن شتاينر وناشره Ten Speed Press قاما بأفعال غير قانونية من خلال نشر صور يعتقد أنها انتهكت قواعد العلامات التجارية.

وقالت هاس أنها أبلغت شتاينر بذلك لكنها لم تتلقَ ردًا مرضيًا، مما دفعها لاتخاذ إجراء قانوني.

وتسعى العلامة الأمريكية للحصول على تعويضات من المدعى عليهم وطلبت من المحكمة إجراء محاكمة بواسطة محلفين في هذا الشأن.

وكان شتاينر قد ترك صفوف هاس بعد خلاف مع مالك الفريق جين هاس وبالتالي لم يتم تمديد عقده.

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